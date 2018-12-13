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Дальнее зарубежье 13.12.2018 09:14

Британские депутаты-консерваторы выразили доверие Мэй - результаты голосования

Британские члены парламента от консерваторов на голосовании в среду вечером выразили доверие премьеру страны и лидеру их партии Терезе Мэй.

Согласно официальным результатам, объявленным в парламенте, 200 человек проголосовали за Т.Мэй, а 117 выступили за вотум недоверия. Для победы премьеру было достаточно получить простое большинство голосов.

Голосование состоялось между 18:00 и 20:00 по местному времени (22:00 - 00:00 ).

Ранее в среду Т.Мэй выступила с обращением, в ходе которого она заявила, что намерена выстоять в голосовании, и предупредила о негативных последствиях варианта, предусматривающего смену лидера партии для Великобритании в период Brexit. Однако позднее, по данным британских СМИ, она также сказала, что не намерена возглавлять консерваторов на парламентских выборах 2022 года.

Голосование проводилось, так как часть депутатов-консерваторов потребовали его провести. Согласно действующим правилам, теперь в течение одного года в партии запрещено пытаться вынести вотум недоверия Т.Мэй.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, ДОВЕРИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]