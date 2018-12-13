МИД Канады просит США не политизировать вопросы экстрадиции

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд потребовала от США не политизировать и не вмешиваться в дела, касающиеся решений Оттавы об экстрадиции.
"Наши партнеры по экстрадиции не должны стремиться политизировать этот процесс или использовать его для каких-то целей, кроме как для достижения правосудия и соблюдения законности", - заявила она журналистам.
Так министр прокомментировала высказывание президента США Дональда Трампа, который пригрозил вмешательством в дело финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Она была арестована в Канаде по запросу США по обвинению в том, что была причастна к поставкам оборудования в Иран в нарушение санкционного режима против Тегерана.
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