МИД Канады просит США не политизировать вопросы экстрадиции

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд потребовала от США не политизировать и не вмешиваться в дела, касающиеся решений Оттавы об экстрадиции.

"Наши партнеры по экстрадиции не должны стремиться политизировать этот процесс или использовать его для каких-то целей, кроме как для достижения правосудия и соблюдения законности", - заявила она журналистам.

Так министр прокомментировала высказывание президента США Дональда Трампа, который пригрозил вмешательством в дело финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Она была арестована в Канаде по запросу США по обвинению в том, что была причастна к поставкам оборудования в Иран в нарушение санкционного режима против Тегерана.