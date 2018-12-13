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Дальнее зарубежье 13.12.2018 12:02

МИД Канады просит США не политизировать вопросы экстрадиции

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд потребовала от США не политизировать и не вмешиваться в дела, касающиеся решений Оттавы об экстрадиции.

"Наши партнеры по экстрадиции не должны стремиться политизировать этот процесс или использовать его для каких-то целей, кроме как для достижения правосудия и соблюдения законности", - заявила она журналистам.

Так министр прокомментировала высказывание президента США Дональда Трампа, который пригрозил вмешательством в дело финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Она была арестована в Канаде по запросу США по обвинению в том, что была причастна к поставкам оборудования в Иран в нарушение санкционного режима против Тегерана.

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Тэги: КАНАДА, США, ЭКСТРАДИЦИЯ, ПОЛИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]