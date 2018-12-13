Американский сенат рассмотрит резолюцию о прекращении военной помощи Саудовской Аравии

Сенат конгресса США в среду 60 голосами против 39 одобрил рассмотрение и принятие резолюции о прекращении американской военной помощи Саудовской Аравии, сообщают СМИ.
К такому решению законодатели пришли на фоне действий просаудовской коалиции в Йемене, которые привели к гуманитарному кризису, а также обвинений наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи.
Даже если в ходе намеченного на четверг окончательного голосования в сенате проект резолюции пройдет, он может натолкнуться на сопротивление в палате представителей, где республиканцы будут в большинстве до 3 января, когда контроль над нижней палатой по итогам ноябрьских промежуточных выборов перейдет к демократам, считают эксперты.
Кроме того, в случае принятия резолюции конгрессом право вето может применить президент США Дональд Трамп, решительно поддерживающий М.бин Салмана, отмечают они.
Наблюдатели отмечают, что определенное влияние на результаты голосования по резолюции могут оказать результаты заслушивания в четверг на закрытом брифинге в Конгресс госсекретаря США Майка Помпео и министра обороны Джима Мэттиса, которые выступают за союз с Эр-Риядом.
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