Казахстан убежден в необходимости сохранения иранской ядерной сделки для обеспечения стабильности в регионе - постпред при ООН

Казахстан рассматривает совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы в качестве ключевого документа в обеспечении ядерной безопасности в регионе, заявил постоянный представитель республики при ООН Кайрат Умаров.

"Казахстан вновь выражает свою поддержку СВПД по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы и выступает за его дальнейшую реализацию. Убеждены в жизненно важной роли этого документа для сохранения мира и стабильности в регионе, а также в его значении для новых перспектив сотрудничества с Ираном в различных сферах", - сказал К.Умаров, выступая в среду на открытом заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

Выдержки из его выступления приведены в сообщении пресс-службы МИД Казахстана, распространенном в четверг.

К.Умаров также обратил внимание на законные интересы Казахстана в развитии активного партнерства со всеми странами региона с учетом своего географического положения и транзитного потенциала, отметив существенное оживление торгово-экономического сотрудничества в регионе благодаря реализации СВПД.

"Казахстан завершает свою работу в Совете Безопасности с надеждой, что совместный всеобъемлющий план действий и резолюция 2231 будут и в дальнейшем вносить свой вклад в укрепление режима нераспространения и обеспечение стабильности и мира в регионе", - добавил посол Казахстана.

СВПД по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы был принят в июле 2015 года в Вене главами внешнеполитических ведомств США, России, Китая, Великобритании, Франции, Германии и Ирана. Документ призван обеспечить комплексное и окончательное решение этой проблемы. Однако в мае 2018 года США объявили о выходе из соглашения и анонсировали о возобновлении односторонних санкций в отношении Ирана.