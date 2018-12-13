Huawei приостановила все заказы у японского поставщика Yaskawa

Китайская компания Huawei Technologies Co. заморозила все заказы, размещенные у японского поставщика Yaskawa Electric Corp., после внезапного ареста финдиректора Huawei в Канаде и решения японских властей исключить продукцию компании из госзакупок.
Все заказы на оборудование были приостановлены, заявил президент Yaskawa Хироси Огасавара в интервью агентству Bloomberg.
Yaskawa поставляет промышленных роботов для предприятий Huawei.
В прошлом фингоду 23% выручки Yaskawa, насчитывавшей в общей сложности 448,5 млрд иен ($4 млрд), приходилось на долю Китая. Поставщик не дает разбивки по отдельным клиентам.
"Мои люди на местах, в Китае говорят, что внутри Huawei всё перевернулось с ног на голову, - сказал Х.Огасавара. - Все виды сделок, предполагающих капвложения, временно остановлены, пока в компании пытаются понять, что происходит".
У Yasakawa три завода в Китае, где в основном производится продукция для китайских заказчиков компании.
Huawei отказалась комментировать материал Bloomberg.
На прошлой неделе финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу, дочь основателя компании, была арестована в Ванкувере по требованию властей США. На этой неделе канадские власти отпустили ее под залог с ограничением передвижения.
Ранее доверие Запада к Huawei резко снизилось из-за подозрений, что компания связана с властями и спецслужбами КНР.
На этой неделе японские СМИ сообщили, что три ведущих оператора связи страны - NTT Docomo Inc., SoftBank Group Corp. и KDDI Corp. - откажутся от использования телекоммуникационного оборудования китайских компаний Huawei и ZTE.
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