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Дальнее зарубежье 13.12.2018 11:32

Huawei приостановила все заказы у японского поставщика Yaskawa

Китайская компания Huawei Technologies Co. заморозила все заказы, размещенные у японского поставщика Yaskawa Electric Corp., после внезапного ареста финдиректора Huawei в Канаде и решения японских властей исключить продукцию компании из госзакупок.

Все заказы на оборудование были приостановлены, заявил президент Yaskawa Хироси Огасавара в интервью агентству Bloomberg.

Yaskawa поставляет промышленных роботов для предприятий Huawei.

В прошлом фингоду 23% выручки Yaskawa, насчитывавшей в общей сложности 448,5 млрд иен ($4 млрд), приходилось на долю Китая. Поставщик не дает разбивки по отдельным клиентам.

"Мои люди на местах, в Китае говорят, что внутри Huawei всё перевернулось с ног на голову, - сказал Х.Огасавара. - Все виды сделок, предполагающих капвложения, временно остановлены, пока в компании пытаются понять, что происходит".

У Yasakawa три завода в Китае, где в основном производится продукция для китайских заказчиков компании.

Huawei отказалась комментировать материал Bloomberg.

На прошлой неделе финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу, дочь основателя компании, была арестована в Ванкувере по требованию властей США. На этой неделе канадские власти отпустили ее под залог с ограничением передвижения.

Ранее доверие Запада к Huawei резко снизилось из-за подозрений, что компания связана с властями и спецслужбами КНР.

На этой неделе японские СМИ сообщили, что три ведущих оператора связи страны - NTT Docomo Inc., SoftBank Group Corp. и KDDI Corp. - откажутся от использования телекоммуникационного оборудования китайских компаний Huawei и ZTE.

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Тэги: ЯПОНИЯ, HUAWEI, ЗАКАЗЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]