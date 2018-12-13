Израильская спецслужба ликвидировала участника октябрьского нападения в Баркане

Палестинца, утроившего стрельбу в промышленной зоне Баркан на Западном берегу реки Иордан, отследила и ликвидировала служба внутренней безопасности Израиля "Шин бет", сообщает в четверг газета "Джерузалем пост".

По данным издания, речь идет о 23-летнем палестинце Ашрафе Наалве.

Операция прошла в городе Наблус, где проживал террорист. Он был убит в перестрелке со стражами порядка в ходе задержания.

В октябре этого года А.Наалва открыл стрельбу в промышленной зоне Баркан. В результате нападения два человека погибли и еще один пострадал. Стрелявший скрылся с места происшествия, после чего его начали искать израильские военные и службы безопасности.

В армии обороны Израиля это нападение назвали террористической атакой.