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Дальнее зарубежье 13.12.2018 12:20

Израильская спецслужба ликвидировала участника октябрьского нападения в Баркане

Палестинца, утроившего стрельбу в промышленной зоне Баркан на Западном берегу реки Иордан, отследила и ликвидировала служба внутренней безопасности Израиля "Шин бет", сообщает в четверг газета "Джерузалем пост".

По данным издания, речь идет о 23-летнем палестинце Ашрафе Наалве.

Операция прошла в городе Наблус, где проживал террорист. Он был убит в перестрелке со стражами порядка в ходе задержания.

В октябре этого года А.Наалва открыл стрельбу в промышленной зоне Баркан. В результате нападения два человека погибли и еще один пострадал. Стрелявший скрылся с места происшествия, после чего его начали искать израильские военные и службы безопасности.

В армии обороны Израиля это нападение назвали террористической атакой.

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Тэги: БЛИЖВОСТОК, ИЗРАИЛЬ, СТРЕЛОК, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]