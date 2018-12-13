Эксперты не исключают проведения досрочных президентских выборов в Казахстане

Власти Казахстана с учетом нестабильных цен на нефть и ситуации в социальной сфере могут сыграть на опережение и назначить внеочередные президентские выборы, считает казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.

"Если рассматривать практику проведения досрочных выборов в Казахстане, то они проводятся, чуть ли не чаще, чем очередные. Это как бы и подтверждение легитимности системы, то есть, дополнительно выражается всенародная поддержка системы с одной стороны, с другой стороны - это попытки раскрасить внутриполитическую и социальную сферы", - заявил Д.Ашимбаев агентству "Интерфакс-Казахстан".

Вместе с тем он считает, что проведение досрочных выборов может быть желанием власти "просто сыграть на опережение". "То есть, если ожидается ухудшение экономической конъюнктуры (. . .) в силу нестабильности цен на нефть, а также с учетом социальной политики правительства, то можно сыграть на опережение, проведя выборы тогда, когда шансов на более благополучный исход больше, нежели когда кризис разыграется в полную силу", - пояснил он.

"Безусловно, социальное положение ухудшается, и это, естественно, сказывается на отношении к власти. Выборы станут массированной госпропагандой для накачивания населения позитивом, либо для опережения негативных сценариев", - сказал Д.Ашимбаев.

По мнению политолога, внеочередные президентские выборы могут состояться уже в начале 2019 года.

Последний раз выборы президента Казахстана прошли в апреле 2015 года. Срок полномочий избранного главы государства истекает в апреле 2020 года.

"В принципе, к выборам готовятся давно. Такие разговоры ходят не первую неделю, или даже не первый месяц. Активно обновляются составы избиркомов. Президент последнее время взял активный режим, масса мероприятий, совещания по важным социальным вопросам. В стране - все симптомы досрочных выборов. По срокам, я думаю, выборы пройдут в первом квартале следующего года", - сказал он.

Вместе с тем Д.Ашимбаев убежден, что на предстоящих выборах "нет смысла ожидать конкурента" действующему главе государства Нурсултану Назарбаеву. "Контрэлиты как таковой у нас нет. Все оппозиционные партии давно развалились изнутри и снаружи. Скорее всего, будет сформирована конкурентная масса из трех-четырех официально одобренных кандидатов, плюс определенное количество городских сумасшедших, которые используют выборы для саморекламы. Исход выборов в принципе очевиден", - резюмировал он.

Другой политолог - Расул Жумалы - считает, что активность казахстанской власти "косвенно сигнализирует о том, что что-то готовится".

"Сложно что-либо прогнозировать и комментировать в части парламентских, либо президентских выборов в Казахстане с учетом нашей действительности и предыдущего опыта. Я бы оценил шансы (проведения досрочных президентских выборов - ИФ) 50 на 50", - сказал Р.Жумалы агентству "Интерфакс-Казахстан".

По мнению политолога, "каких-либо явных признаков внеочередных выборов с точки зрения классических версий не просматривается".

"Но если принимать во внимание, что все парламентские и президентские выборы у нас были досрочными, то вполне возможно, что в 2019 году мы будем наблюдать то же самое", - отметил Р.Жумалы.

"Ситуация в стране не очень простая. Государство находится в социально-экономическом кризисе, цены на нефть держатся на неудовлетворительном уровне, так или иначе сотрудничество в рамках ЕАЭС сильно буксует. Возможно для того, чтобы не дожидаться ухудшения ситуации, как это было в предыдущие разы, может быть принято такое решение", - считает политолог.

"Активность, которую все мы наблюдали в конце лета, осенью, поездки по регионам, разные популярные решения, такие как повышение зарплаты, по жилищному строительству, снижение налогов - все это косвенно сигнализирует, что что-то готовится", - отметил он.

Н.Назарбаев, которому в этом году исполнилось 78 лет, - первый и единственный президент Казахстана. С 1991 года, когда республика обрела суверенитет, несколько раз побеждал на выборах главы государства, последний раз (на внеочередных выборах) - в апреле 2015 года, набрав 97,75% голосов избирателей. Нынешний срок его президентских полномочий истекает в апреле 2020 года.

В 2007 году парламент предоставил ему как первому президенту право баллотироваться на высший государственный пост неограниченное количество раз.