Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9322 RUR   0.0256 GBR   2.1445 TRY   0.3173

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.15 -0.50 Brent 61.15 -0.05

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 10° 15 Дек 16 Дек

Дальнее зарубежье 13.12.2018 11:15

Наводнения во Вьетнаме унесли жизни 13 человек

По меньшей мере 13 человек погибли и еще один пропал без вести во Вьетнаме в результате наводнений, вызванных ливневыми дождями, сообщают в четверг западные СМИ.

По их информации, проливные дожди обрушились на шесть вьетнамских провинций, в результате чего затопленным оказался ряд населенных пунктов, в том числе прибрежный город Дананг.

В некоторых районах выпали 50 см осадков, при этом метеорологи прогнозируют ухудшение погодных условий в ближайшие дни.

По информации региональных властей, наводнения уничтожили 12 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий и 160 тыс. голов крупнорогатого скота.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЬЕТНАМ, НАВОДНЕНИЯ, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Наводнения во Вьетнаме унесли жизни 13 человек Число жертв наводнений во Вьетнаме превысило 50 человек Число жертв наводнений во Вьетнаме увеличилось до 24 человек

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]