За пять лет на развитие армии Армении будет потрачено $2,5 млрд - премьер

Правительство Армении инвестирует $2,5 млрд в программу по развитию армии, заявил и.о. премьер-министра республики Никол Пашинян.
"Правительство поставило перед собой цель модернизировать военно-промышленный комплекс. Эта цель укладывается в логику превращения Армении в технологическую и инженерную страну", - сказал Н.Пашинян на заседании правительства в четверг.
По его словам, поставлена также задача повышения боеготовности армии.
"В течение пяти лет для развития армии мы должны инвестировать $2,5 млрд", - отметил Н.Пашинян.
На заседании правительство одобрило подписание с Еврокомиссией соглашений о предоставлении Армении финансовой помощи на сумму в 37 млн евро.
Как заявил министр экономического развития и инвестиций Тигран Хачатрян, в рамках программы технического сотрудничества Еврокомиссия предоставит Армении 7,5 млн евро, на обеспечение ядерной безопасности и реализацию предложений по проведению стресс-тестов - 6,5 млн евро, для сотрудничества в сфере инноваций и совершенствование системы образования будет предоставлено 23 млн евро.
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