Президент Литвы заявила об отсутствии информации о причастности спецслужб РФ к забастовкам учителей

Президент Литвы Даля Грибаускайте не располагает сведениями о причастности российских спецслужб к организации забастовки учителей.
"Нет никаких справок, никакой информации разведывательных организаций о том, что российские спецслужбы с консерваторами участвуют в организации забастовки или в чем-либо еще", - заявила президент в передаче литовского национального радио и телевидения LRT "Тема дня".
Обращение премьера Саулюса Сквярнялиса к разведке по поводу возможной угрозы национальной безопасности она назвала отчаянием и попыткой "воспользоваться разведывательными органами".
По ее словам, премьер сначала публично заявил об угрозах, а затем обратился в ведомства, чтобы они нашли такую информацию. "Это несолидно. Для должностного лица этого уровня это безответственно и очень несолидно", - сказала президент.
С.Сквярнялис в минувший вторник подтвердил, что обратился в спецслужбы "по поводу процессов, происходящих в стране". "Объект - процессы, происходящие в стране, и в обращении не названа ни партия, ни фракция консерваторов, если они сами себя отнесли, видимо, определенное беспокойство есть", - сказал премьер.
На вопрос, связано ли обращение с забастовкой учителей и состоявшимся в воскресенье митингом, С.Сквярнялис ответил: "Не только это, мы видим, что сейчас происходит, инспирации, видим ту же Францию, уши какой страны стали вылазить".
Он сказал, что обратился ко всем субъектам криминальной разведки и разведки.
Часть литовских учителей, требуя усовершенствовать штатную модель оплаты труда, с 12 ноября объявили бессрочную забастовку. Несколько десятков учителей обосновались в министерстве образования и не покидают его. В воскресенье в Вильнюсе состоялся митинг в поддержку учителей, в нем приняли участие около 6 тыс. человек.
Оппозиционные консерваторы поддерживали митинг, требования учителей и предлагали в связи с этим отложить принятие бюджета страны.
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