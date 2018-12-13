Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9322 RUR   0.0256 GBR   2.1445 TRY   0.3173

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.15 -0.50 Brent 61.15 -0.05

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 10° 15 Дек 16 Дек

Дальнее зарубежье 13.12.2018 12:42

Президент Литвы заявила об отсутствии информации о причастности спецслужб РФ к забастовкам учителей

Президент Литвы Даля Грибаускайте не располагает сведениями о причастности российских спецслужб к организации забастовки учителей.

"Нет никаких справок, никакой информации разведывательных организаций о том, что российские спецслужбы с консерваторами участвуют в организации забастовки или в чем-либо еще", - заявила президент в передаче литовского национального радио и телевидения LRT "Тема дня".

Обращение премьера Саулюса Сквярнялиса к разведке по поводу возможной угрозы национальной безопасности она назвала отчаянием и попыткой "воспользоваться разведывательными органами".

По ее словам, премьер сначала публично заявил об угрозах, а затем обратился в ведомства, чтобы они нашли такую информацию. "Это несолидно. Для должностного лица этого уровня это безответственно и очень несолидно", - сказала президент.

С.Сквярнялис в минувший вторник подтвердил, что обратился в спецслужбы "по поводу процессов, происходящих в стране". "Объект - процессы, происходящие в стране, и в обращении не названа ни партия, ни фракция консерваторов, если они сами себя отнесли, видимо, определенное беспокойство есть", - сказал премьер.

На вопрос, связано ли обращение с забастовкой учителей и состоявшимся в воскресенье митингом, С.Сквярнялис ответил: "Не только это, мы видим, что сейчас происходит, инспирации, видим ту же Францию, уши какой страны стали вылазить".

Он сказал, что обратился ко всем субъектам криминальной разведки и разведки.

Часть литовских учителей, требуя усовершенствовать штатную модель оплаты труда, с 12 ноября объявили бессрочную забастовку. Несколько десятков учителей обосновались в министерстве образования и не покидают его. В воскресенье в Вильнюсе состоялся митинг в поддержку учителей, в нем приняли участие около 6 тыс. человек.

Оппозиционные консерваторы поддерживали митинг, требования учителей и предлагали в связи с этим отложить принятие бюджета страны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛИТВА, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ЗАБАСТОВКИ


Похожие новости


Ушацкас решил побороться за пост президента Литвы Далай-лама не придает значения решению президента Литвы не встречаться с ним Президент Литвы обвинила премьера в "принципиальной беспринципности" Президент Литвы надеется, что закупка СПГ в США позволит преодолеть газовую монополию РФ Грибаускайте купила за 75,5 тыс. евро участок на окраине Вильнюса, где собирается жить после ухода с поста президента Президент Литвы подписала "закон Магнитского"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]