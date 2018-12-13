Бывший министр нефти Венесуэлы и экс-глава PDVSA Нельсон Мартинес скончался в заключении

Бывший министр нефтяной промышленности Венесуэлы и экс-глава госкорпорации Petroleos de Venezuela (PDVSA) Нельсон Мартинес, арестованный в ноябре прошлого года, скончался в заключении.

Н.Мартинес, которому было 68 лет, умер от "серьезной хронической болезни", говорится в заявлении генеральной прокуратуры Венесуэлы, распространенном в среду.

Несколько дней назад Н.Мартинес, содержавшийся в военной тюрьме в Каракасе, был переведен в медицинский центр, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя PDVSA.

Н.Мартинес был арестован в ноябре 2017 года по обвинению в коррупции и незаконной продаже нефти. В рамках масштабного антикоррупционного расследования были задержаны более 75 бывших сотрудников PDVSA.

Н.Мартинес возглавлял перерабатывающее подразделение PDVSA в США - Citgo - с 2013 по 2017 гг., после чего был назначен министром нефтяной промышленности, а затем президентом PDVSA. В ноябре прошлого года президент Венесуэлы Николас Мадуро, решивший усилить контроль над PDVSA, назначил новым главой компании генерала Мануэля Кеведо вместо Н.Мартинеса.

Другой экс-глава PDVSA Рафаэль Рамирес, возглавлявший компанию в 2004-2013 гг., написал пост в Twitter, в котором обвинил Н.Мадуро в смерти Н.Мартинеса. Р.Рамирес также обвиняется в коррупции властями Венесуэлы, но он покинул Венесуэлу и живет за рубежом.

Однако в правительстве утверждают, что Н.Мартинес "до последней минуты получал необходимую медицинскую помощь в медицинском центре, в который он был госпитализирован".