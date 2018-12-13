АМОК во II и IV кварталах 2019г остановит на профилактические работы 2 из 6 платформ на блоке АЧГ

Азербайджанская международная операционная компания (АМОК) планирует во II и IV кварталах 2019 года провести профилактические работы на двух платформах на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), сообщил вице-президент нефтегазовой компании BP по внешним связям и стратегическим вопросам в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли.

«На сегодня наши планы таковы, что в следующем году профилактические работы во втором квартале будут проведены платформе «Центральный Азери», в четвертом квартале, ориентировочно в октябре, – на платформе «Западный Чираг». Однако эти текущие планы, и они впоследствии могут быть пересмотрены», - сказал Б.Асланбейли журналистам в четверг, отвечая на вопрос агентства «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, на время проведения профилактики добыча с указанных платформ будет остановлена.

Традиционно срок профилактических работ на платформах занимает 15 дней.

По данным АМОК по итогам 9 месяцев 2018 года, на "Центральном Азери" суточная добыча составляла 156 тыс. баррелей, на "Западном Чираге" - 57 тыс. баррелей.

Добыча нефти на блоке месторождений АЧГ в январе-сентябре составила 22 млн тонн. Среднесуточная добыча нефти за этот период равнялась 588 тыс. баррелей. Помимо "Центрального Азери" и "Западного Чирага" добыча ведется с платформ "Чираг", "Восточный Азери", "Глубоководный Гюнешли" и "Западный Азери".

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан в 1994 году сроком до 2024 года. В сентябре 2017 года состоялось подписание нового контракта на разработку блока. Инвестиции в рамках нового соглашения оценивают в $43 млрд на период до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, ГНКАР - 25%, американских Chevron и ExxonMobil - 9,57% и 6,79%, индийской ONGC - 2,31%, японских Inpex Corp. и Itochu Oil - 9,31% и 3,65%, норвежской Statoil - 7,27%, турецкой TPAO - 5,73%.

Н.Аббасова