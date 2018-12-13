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Регион 13.12.2018 12:01

Армянский дипломат посетит заседание СМИД ОЧЭС в Баку - МИД Армении

Армения будет представлена на заседании Совета министров иностранных дел Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в Азербайджане, заявила пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян.

"На заседании будет присутствовать начальник управления многостороннего и двустороннего экономического сотрудничества МИД Армении Ашот Кочарян", - сказала А.Нагдалян "Интерфаксу".

Заседание СМИД ОЧЭС состоится 14 декабря в Баку.

В ОЧЭС входят Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Россия, Румыния, Сербия, Турция и Украина.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ОЧЭС, УЧАСТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]