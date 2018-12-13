Армянский дипломат посетит заседание СМИД ОЧЭС в Баку - МИД Армении

Армения будет представлена на заседании Совета министров иностранных дел Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в Азербайджане, заявила пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян.

"На заседании будет присутствовать начальник управления многостороннего и двустороннего экономического сотрудничества МИД Армении Ашот Кочарян", - сказала А.Нагдалян "Интерфаксу".

Заседание СМИД ОЧЭС состоится 14 декабря в Баку.

В ОЧЭС входят Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Россия, Румыния, Сербия, Турция и Украина.