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Дальнее зарубежье 13.12.2018 12:06

Авиация западной коалиции уничтожила в Афганистане 20 талибов, в том числе командира - СМИ

На западе Афганистана в результате авиаудара возглавляемых США международных коалиционных сил убит влиятельный командир экстремистского движения "Талибан" , сообщил в четверг интернет-портал ArianaNews.

"В результате воздушного рейда, проведенного международными коалиционными силами в четверг утром на территории населенного пункта Карез Шехан провинции Фарах, убито 20 боевиков, в том числе ключевой командир движения Мавлави Абдул Азиз. В ходе воздушной атаки также ранено 15 других экстремистов", - говорится в сообщении.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, АВИАУДАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]