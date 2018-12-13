Авиация западной коалиции уничтожила в Афганистане 20 талибов, в том числе командира - СМИ

На западе Афганистана в результате авиаудара возглавляемых США международных коалиционных сил убит влиятельный командир экстремистского движения "Талибан" , сообщил в четверг интернет-портал ArianaNews.

"В результате воздушного рейда, проведенного международными коалиционными силами в четверг утром на территории населенного пункта Карез Шехан провинции Фарах, убито 20 боевиков, в том числе ключевой командир движения Мавлави Абдул Азиз. В ходе воздушной атаки также ранено 15 других экстремистов", - говорится в сообщении.