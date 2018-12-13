АЖД выкупит земли под строительство ж/д линии в рамках коридора Север-Юг

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» приобретет для государственных нужд земельные участки, подпадающие под строительство ж/д линии на участке международного транспортного коридора «Север-Юг», сообщает Кабинет министров.

Данное постановление подписал накануне премьер-министр Новруз Мамедов.

«АЖД определено в качестве органа, который приобретет для государственных нужд земельные участки, подпадающие под строительство железнодорожной линии на 56-километровом участке Гасымлы-Астара международного транспортного коридора «Север-Юг», проходящем через территорию Азербайджана», - отмечается в тексте постановления.

АЖД должно осуществить подготовку для приобретения земель в соответствии с требованиями закона «О приобретении земель для государственных нужд», и представить предложения в связи с этим в кабмин.

МТК "Север-Юг" рассчитан на транспортировку грузов из Индии и стран Персидского залива в Россию, Западную Европу, балтийские и скандинавские страны. Если перевозка грузов морским путем через Персидский залив, Суэцкий канал, Средиземное море в Хельсинки осуществляется в течение 45-60 дней, то по коридору "Север-Юг" время доставки грузов составит 20-25 дней.

С целью развития перевозок по этому направлению Азербайджан, Иран и Россия в 2005 году заключили соглашение о строительстве сегментов железной дороги на территории Ирана протяженностью 375 км и Азербайджана между Астарой и азербайджано-иранской границей, а также реконструкции уже существующей железной дороги на территории Азербайджана.

Проект железной дороги Астара-Решт-Казвин предусматривает строительство на территории Ирана новой железнодорожной ветки, которая соединит азербайджанскую Астару с иранскими городами Астара, Решт и Казвин.

А.Мамедов