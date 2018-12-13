Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9322 RUR   0.0256 GBR   2.1445 TRY   0.3173

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.15 -0.50 Brent 61.15 -0.05

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 10° 15 Дек 16 Дек

Транспорт и связь 13.12.2018 12:17

АЖД выкупит земли под строительство ж/д линии в рамках коридора Север-Юг

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» приобретет для государственных нужд земельные участки, подпадающие под строительство ж/д линии на участке международного транспортного коридора «Север-Юг», сообщает Кабинет министров.

Данное постановление подписал накануне премьер-министр Новруз Мамедов.

«АЖД определено в качестве органа, который приобретет для государственных нужд земельные участки, подпадающие под строительство железнодорожной линии на 56-километровом участке Гасымлы-Астара международного транспортного коридора «Север-Юг», проходящем через территорию Азербайджана», - отмечается в тексте постановления.

АЖД должно осуществить подготовку для приобретения земель в соответствии с требованиями закона «О приобретении земель для государственных нужд», и представить предложения в связи с этим в кабмин.

МТК "Север-Юг" рассчитан на транспортировку грузов из Индии и стран Персидского залива в Россию, Западную Европу, балтийские и скандинавские страны. Если перевозка грузов морским путем через Персидский залив, Суэцкий канал, Средиземное море в Хельсинки осуществляется в течение 45-60 дней, то по коридору "Север-Юг" время доставки грузов составит 20-25 дней.

С целью развития перевозок по этому направлению Азербайджан, Иран и Россия в 2005 году заключили соглашение о строительстве сегментов железной дороги на территории Ирана протяженностью 375 км и Азербайджана между Астарой и азербайджано-иранской границей, а также реконструкции уже существующей железной дороги на территории Азербайджана.

Проект железной дороги Астара-Решт-Казвин предусматривает строительство на территории Ирана новой железнодорожной ветки, которая соединит азербайджанскую Астару с иранскими городами Астара, Решт и Казвин.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАБМИН, АЖД, КОРИДОР

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]