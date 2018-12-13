АЖД выкупит земли под строительство ж/д линии в рамках коридора Север-Юг

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» приобретет для государственных нужд земельные участки, подпадающие под строительство ж/д линии на участке международного транспортного коридора «Север-Юг», сообщает Кабинет министров.
Данное постановление подписал накануне премьер-министр Новруз Мамедов.
«АЖД определено в качестве органа, который приобретет для государственных нужд земельные участки, подпадающие под строительство железнодорожной линии на 56-километровом участке Гасымлы-Астара международного транспортного коридора «Север-Юг», проходящем через территорию Азербайджана», - отмечается в тексте постановления.
АЖД должно осуществить подготовку для приобретения земель в соответствии с требованиями закона «О приобретении земель для государственных нужд», и представить предложения в связи с этим в кабмин.
МТК "Север-Юг" рассчитан на транспортировку грузов из Индии и стран Персидского залива в Россию, Западную Европу, балтийские и скандинавские страны. Если перевозка грузов морским путем через Персидский залив, Суэцкий канал, Средиземное море в Хельсинки осуществляется в течение 45-60 дней, то по коридору "Север-Юг" время доставки грузов составит 20-25 дней.
С целью развития перевозок по этому направлению Азербайджан, Иран и Россия в 2005 году заключили соглашение о строительстве сегментов железной дороги на территории Ирана протяженностью 375 км и Азербайджана между Астарой и азербайджано-иранской границей, а также реконструкции уже существующей железной дороги на территории Азербайджана.
Проект железной дороги Астара-Решт-Казвин предусматривает строительство на территории Ирана новой железнодорожной ветки, которая соединит азербайджанскую Астару с иранскими городами Астара, Решт и Казвин.
А.Мамедов
Мониторинг ОБСЕ на госгранице Азербайджана и Армении прошел без инцидентов
Россия активно работает для мирного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта - МИД
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 23 нарушений - Минобороны Азербайджана
Азербайджан первым на Южном Кавказе ратифицировал Конвенцию СЕ по безопасности на футбольных матчах, она вступает в силу с 1 февраля 2019г
Президент Алиев подвел спортивные итоги года
Поставщики Apple могут вывести производство из Китая в случае повышение пошлин до 25%
ИВ Хачмаза направит около 540 тыс. манатов на ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Исмаиллинского района направит около 4,4 млн манатов на строительство детсада и жилого здания
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 110 населенных пунктов
Samsung закроет одно из китайских предприятий по выпуску смартфонов до конца этого года
Власти Франции из-за нападения в Страсбурге призвали "желтые жилеты" не протестовать
В Пекине подтвердили информацию о расследовании в отношении двух канадцев
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
В бакинской школе состоялся открытый урок «Гениальный лирик»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»