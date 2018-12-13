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Дальнее зарубежье 13.12.2018 13:42

В Пекине подтвердили информацию о расследовании в отношении двух канадцев

Власти КНР подтвердили информацию о расследовании в отношении двух канадцев в связи с подозрениями в их причастности к деятельности, представляющей угрозу безопасности Китая, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на представителя МИД КНР Лю Кана.

Он пояснил, что бывший канадский дипломат Майкл Ковриг и бизнес-консультант Майкл Спавор в понедельник подпали под действие "принудительных мер" в разных районах Китая.

Однако Лю Кан не уточнил, были ли арестованы М.Ковриг и М.Спавор, отмечают СМИ.

Расследование в отношении экс-дипломата и консультанта проводится на фоне обострения канадско-китайских отношений после ареста финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу в Ванкувере.

Канадские СМИ ранее сообщали, что М.Спавор является директором международной неправительственной организации Paektu Cultural Exchange, расположенной в Китае, которая содействует развитию спортивных, культурных, туристических и деловых обменов с Северной Кореей. М.Спавор встречался с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, а также организовывал визит в КНДР бывшего игрока НБА Денниса Родмана.

В свою очередь М.Ковриг ранее работал в Пекине и в Гонконге, а также в ООН в Нью-Йорке. В настоящее время он является старшим советником по Северо-Восточной Азии в Международной кризисной группе.

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Тэги: КИТАЙ, КАНАДА, РАССЛЕДОВАНИЕ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]