В Пекине подтвердили информацию о расследовании в отношении двух канадцев

Власти КНР подтвердили информацию о расследовании в отношении двух канадцев в связи с подозрениями в их причастности к деятельности, представляющей угрозу безопасности Китая, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на представителя МИД КНР Лю Кана.
Он пояснил, что бывший канадский дипломат Майкл Ковриг и бизнес-консультант Майкл Спавор в понедельник подпали под действие "принудительных мер" в разных районах Китая.
Однако Лю Кан не уточнил, были ли арестованы М.Ковриг и М.Спавор, отмечают СМИ.
Расследование в отношении экс-дипломата и консультанта проводится на фоне обострения канадско-китайских отношений после ареста финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу в Ванкувере.
Канадские СМИ ранее сообщали, что М.Спавор является директором международной неправительственной организации Paektu Cultural Exchange, расположенной в Китае, которая содействует развитию спортивных, культурных, туристических и деловых обменов с Северной Кореей. М.Спавор встречался с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, а также организовывал визит в КНДР бывшего игрока НБА Денниса Родмана.
В свою очередь М.Ковриг ранее работал в Пекине и в Гонконге, а также в ООН в Нью-Йорке. В настоящее время он является старшим советником по Северо-Восточной Азии в Международной кризисной группе.
Мониторинг ОБСЕ на госгранице Азербайджана и Армении прошел без инцидентов
Россия активно работает для мирного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта - МИД
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 23 нарушений - Минобороны Азербайджана
Частные клиники активно занижают оборот и скрывают реальные зарплаты - Минналогов
Азербайджанские фермеры в 2019г получат льготных кредитов на 10 млн манатов по линии Минсельхоза
BP-Azerbaijan начала первичную подготовку к бурению разведочной скважины на месторождении Юго-Западный Гобустан
Азербайджан первым на Южном Кавказе ратифицировал Конвенцию СЕ по безопасности на футбольных матчах, она вступает в силу с 1 февраля 2019г
Президент Алиев подвел спортивные итоги года
Поставщики Apple могут вывести производство из Китая в случае повышение пошлин до 25%
ИВ Хачмаза направит около 540 тыс. манатов на ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Исмаиллинского района направит около 4,4 млн манатов на строительство детсада и жилого здания
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 110 населенных пунктов
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
В бакинской школе состоялся открытый урок «Гениальный лирик»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»