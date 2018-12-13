Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9322 RUR   0.0256 GBR   2.1445 TRY   0.3173

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.15 -0.50 Brent 61.15 -0.05

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 10° 15 Дек 16 Дек

ТЭК 13.12.2018 12:43

АМОК планирует сохранить добычу нефти на блоке АЧГ в 2019 году на уровне 2018г

Азербайджанская международная операционная компания (АМОК) планирует сохранить добычу нефти на блоке Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в 2019 году на уровне 2018 года, сообщил вице-президент нефтегазовой компании BP по внешним связям и стратегическим вопросам в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли.

«Рост добычи нефти с блока АЧГ в 2019 году не планируется. Возможен небольшой спад, но мы постараемся сохранить показатели добычи в следующем году на уровне 2018 года», - сказал Б.Асланбейли журналистам в четверг, отвечая на вопрос агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Он также сообщил, что руководящий комитет контракта на разработку блока АЧГ утвердил план работ по проекту на 2019 год.

Ранее Б.Асланбейли сообщил, что среднесуточная добыча нефти на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли по итогам 2018 года составит 581 тыс. баррелей (около 29 млн тонн - ИФ). По итогам января-сентября 2018 года на блоке было добыто 22 млн тонн нефти (161 млн баррелей).

В 2017 году АМОК добыла с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли 28 млн 906,4 тыс. тонн нефти и 12 млрд 340,7 млн кубометров попутного газа.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Добыча нефти на месторождении Чираг началась с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, с начала апреля 2008 года - с глубоководной части месторождения Гюнешли, с 29 января 2014 года – с западной части месторождения Чираг.

Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), американских Chevron (9,57%), ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Statoil (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Инвестиции в рамках нового соглашения оценивают в $40 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АЧГ, ДОБЫЧА, ПЛАНЫ


Похожие новости


Доходы Госнефтефонда Азербайджана в январе-апреле от продажи прибыльной нефти Азербайджана с блока АЧГ составили около $2 млрд Добыча нефти с блока АЧГ в I полугодии сохранилась на прошлогоднем уровне Добыча нефти с АЧГ с 1997г превысила 404 млн тонн -SOCAR Добыча нефти с АЧГ с 1997г составила 3 млрд баррелей - BP Добыча нефти с блока АЧГ в I полугодии сохранилась на прошлогоднем уровне

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]