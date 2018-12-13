АМОК планирует сохранить добычу нефти на блоке АЧГ в 2019 году на уровне 2018г

Азербайджанская международная операционная компания (АМОК) планирует сохранить добычу нефти на блоке Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в 2019 году на уровне 2018 года, сообщил вице-президент нефтегазовой компании BP по внешним связям и стратегическим вопросам в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли.

«Рост добычи нефти с блока АЧГ в 2019 году не планируется. Возможен небольшой спад, но мы постараемся сохранить показатели добычи в следующем году на уровне 2018 года», - сказал Б.Асланбейли журналистам в четверг, отвечая на вопрос агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Он также сообщил, что руководящий комитет контракта на разработку блока АЧГ утвердил план работ по проекту на 2019 год.

Ранее Б.Асланбейли сообщил, что среднесуточная добыча нефти на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли по итогам 2018 года составит 581 тыс. баррелей (около 29 млн тонн - ИФ). По итогам января-сентября 2018 года на блоке было добыто 22 млн тонн нефти (161 млн баррелей).

В 2017 году АМОК добыла с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли 28 млн 906,4 тыс. тонн нефти и 12 млрд 340,7 млн кубометров попутного газа.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Добыча нефти на месторождении Чираг началась с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, с начала апреля 2008 года - с глубоководной части месторождения Гюнешли, с 29 января 2014 года – с западной части месторождения Чираг.

Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), американских Chevron (9,57%), ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Statoil (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Инвестиции в рамках нового соглашения оценивают в $40 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.

Н.Аббасова