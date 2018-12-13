Москва контактирует с Анкарой по поводу турецких операций в Сирии - МИД РФ

Москва поддерживает контакты с Анкарой, в том числе, по вопросу проведения этой страной в Сирии контртеррористических операций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы поддерживаем контакты с турецкими коллегами по всем вопросам, которые связаны с ситуацией в Сирии и проведением там контртеррористических операций", - сказала М.Захарова в четверг на брифинге, отвечая на вопрос об объявленной турецкой стороной спецоперации против курдских формирований в Сирии.

На вопрос журналиста, считает ли Россия курдские формирования террористическими, М.Захарова ответила: "Вы же знаете нашу квалификацию, она не претерпела изменений, поэтому за эти дни принципиальная оценка российской стороной не изменилась".

"Мы на прежних позициях. У Турции свое видение этого вопроса. Мы неоднократно подчеркивали, что не по всем вопросам наши позиции с турецкой стороной совпадают. Это наша заявленная позиция", - сказала М.Захарова.

"Но при этом это предполагает, что по целому ряду других вопросов они (позиции - ИФ) близки. И по тем вопросам, по которым мы не находим идентичных ответов, мы стараемся позиции сблизить. Нормальная дипломатическая практика", - подчеркнула представитель МИД РФ.