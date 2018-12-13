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АПК 13.12.2018 13:39

Азербайджан выделит $2,6 млн на 2 программы в сфере животноводства с FAO

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) и правительство Азербайджана приступают к реализации двух программ сфере животноводства: «Развития овцеводства и создание ценностной цепочки» и «Развития сферы животноводства, путем расширения знаний в сфере искусственного оплодотворения и улучшения кормовой базы».

Презентация проектов состоялась в четверг в Баку, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

«Стоимость каждого проекта составляет $1,3 млн. Основными целями этих программ является улучшение качества пород скота, оказание технической помощи фермерам, улучшение их профессиональных навыков», - сказал начальник Госслужбы по управлению кредитами и сельскохозяйственными проектами при Минсельхозе Азербайджана Мирза Алиев агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, каждый из проектов рассчитан на три года.

М.Алиев добавил, что развитие этих сфер животноводства плодотворно отразится на увеличении экспорта азербайджанской продукции.

Б.Рустамбеков

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Тэги: FAO, ЖИВОТНОВОДСТВО, ПРОГРАММЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]