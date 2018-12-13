Азербайджан выделит $2,6 млн на 2 программы в сфере животноводства с FAO

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) и правительство Азербайджана приступают к реализации двух программ сфере животноводства: «Развития овцеводства и создание ценностной цепочки» и «Развития сферы животноводства, путем расширения знаний в сфере искусственного оплодотворения и улучшения кормовой базы».
Презентация проектов состоялась в четверг в Баку, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».
«Стоимость каждого проекта составляет $1,3 млн. Основными целями этих программ является улучшение качества пород скота, оказание технической помощи фермерам, улучшение их профессиональных навыков», - сказал начальник Госслужбы по управлению кредитами и сельскохозяйственными проектами при Минсельхозе Азербайджана Мирза Алиев агентству «Интерфакс-Азербайджан».
По его словам, каждый из проектов рассчитан на три года.
М.Алиев добавил, что развитие этих сфер животноводства плодотворно отразится на увеличении экспорта азербайджанской продукции.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»