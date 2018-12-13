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Дальнее зарубежье 13.12.2018 13:45

Власти Франции из-за нападения в Страсбурге призвали "желтые жилеты" не протестовать

Правительство Франции обратилось к движению "желтых жилетов" с призывом отказаться от субботних акций протеста в связи с ситуацией, сложившейся после нападения в Страсбурге, сообщают в четверг французские СМИ.

"Было бы лучше, если бы каждый мог спокойно заняться своим делом в субботу, перед новогодними праздниками, со своими семьями, вместо того, чтобы выходить на демонстрации и вновь заставлять работать наши силы безопасности", - приводят СМИ слова представителя властей Бенжамена Гриво.

При этом он напомнил о нападении в Страсбурге, однако подчеркнул, что не власти будут решать, выйдут ли "желтые жилеты" на новые акции протеста.

"Пока что мы не запрещали демонстраций", - добавил он.

Стрельба в Страсбурге произошла во вторник вечером. По одним данным, жертвами стали два человека, по другим - трое. Еще около десяти получили ранения.

Личность стрелка установлена, однако полиция и жандармы продолжают поиски преступника.

В середине ноября во Франции начались масштабные акции протеста против повышения цен на топливо. Акции организовывались движением "Желтые жилеты".

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ДЕМОНСТРАНТЫ, ПРИЗЫВ, СТРАСБУРГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]