Правительство Франции обратилось к движению "желтых жилетов" с призывом отказаться от субботних акций протеста в связи с ситуацией, сложившейся после нападения в Страсбурге, сообщают в четверг французские СМИ.

"Было бы лучше, если бы каждый мог спокойно заняться своим делом в субботу, перед новогодними праздниками, со своими семьями, вместо того, чтобы выходить на демонстрации и вновь заставлять работать наши силы безопасности", - приводят СМИ слова представителя властей Бенжамена Гриво.

При этом он напомнил о нападении в Страсбурге, однако подчеркнул, что не власти будут решать, выйдут ли "желтые жилеты" на новые акции протеста.

"Пока что мы не запрещали демонстраций", - добавил он.

Стрельба в Страсбурге произошла во вторник вечером. По одним данным, жертвами стали два человека, по другим - трое. Еще около десяти получили ранения.

Личность стрелка установлена, однако полиция и жандармы продолжают поиски преступника.

В середине ноября во Франции начались масштабные акции протеста против повышения цен на топливо. Акции организовывались движением "Желтые жилеты".