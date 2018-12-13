Азербайджанские фермеры в 2019г получат льготных кредитов на 10 млн манатов по линии Минсельхоза

Министерство сельского хозяйства Азербайджана в 2019 году планирует выдачу фермерам льготных кредитов на 10 млн манатов.
«В 2019 году мы планирует выдать льготных кредитов фермерам на 10 млн манатов», - сказал начальник Госслужбы по управлению кредитами и сельскохозяйственными проектами при Минсельхозе Мирза Алиев агентству «Интерфакс-Азербайджан».
По его словам, служба в текущем году начала кредитование в мае. «До конца года мы рассчитываем довести объемы кредитования до 10 млн манатов», - отметил он.
М.Алиев подчеркнул, что кредиты выдаются по ставке 2% годовых. «Средний размер кредита, выданного в 2018 году, составляет 60 тыс. манатов», - добавил глава Службы.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»