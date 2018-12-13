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АПК 13.12.2018 13:50

Азербайджанские фермеры в 2019г получат льготных кредитов на 10 млн манатов по линии Минсельхоза

Министерство сельского хозяйства Азербайджана в 2019 году планирует выдачу фермерам льготных кредитов на 10 млн манатов.

«В 2019 году мы планирует выдать льготных кредитов фермерам на 10 млн манатов», - сказал начальник Госслужбы по управлению кредитами и сельскохозяйственными проектами при Минсельхозе Мирза Алиев агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, служба в текущем году начала кредитование в мае. «До конца года мы рассчитываем довести объемы кредитования до 10 млн манатов», - отметил он.

М.Алиев подчеркнул, что кредиты выдаются по ставке 2% годовых. «Средний размер кредита, выданного в 2018 году, составляет 60 тыс. манатов», - добавил глава Службы.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИНСЕЛЬХОЗ, ФЕРМЕРЫ, КРЕДИТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]