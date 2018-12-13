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Дальнее зарубежье 13.12.2018 15:45

Два израильтянина погибли в результате стрельбы на Западном берегу реки Иордан

Два израильтянина погибли в четверг на Западном берегу реки Иордан после того, как по ним открыли стрельбу, еще двое получили серьезные ранения, сообщает сайт израильской газеты "Джерузалем пост".

По данным издания, стрельбу открыли из проезжавшего мимо автомобиля. Нападение произошло в 2 км к югу от Офры - израильского поселения на Западном берегу реки Иордан.

Впоследствии силы безопасности обнаружили брошенный автомобиль.

В армии обороны Израиля заявили, что нападение совершил палестинский террорист.

"Палестинец открыл огонь на автобусной остановке, убив двух израильтян, серьезно ранив одного, а также еще и других у Гиват Асафа к северу от Иерусалима. Мы ищем террориста. Мы найдем его", - говорится в сообщении армии.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, СТРЕЛЬБА, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]