Белоруссия ожидает последний транш кредита ЕФСР на $200 млн в январе - Минфин

Белоруссия рассчитывает получить в январе последний, седьмой транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) и полностью закрыть программу сотрудничества, заявил глава Минфина республики Максим Ермолович.
"Я надеюсь, что в январе мы с этой проблемой закончим, и будет полностью реализована вся программа сотрудничества с ЕФСР, и получим $200 млн", - сказал М.Ермолович журналистам в четверг в Бресте.
Министр уточнил, что "по седьмому траншу у нас контрольная дата по оценке результатов исполнения программы, поддержанной кредитом ЕФСР, была установлена на 1 декабря".
"Срок 1 декабря закончился, мы формируем отчет об исполнении показателей, установленных программой. Направляем этот отчет в ЕФСР", - добавил глава Минфина.
По его словам, отчет будет рассмотрен, и мониторинговая миссия ЕФСР сделает заключение о результатах выполнения всей программы. "Уже после этого будет вынесен вопрос на заседание экспертного совета и совета фонда", - сказал министр.
Евразийский банк развития (ЕАБР) 12 октября предоставил Белоруссии шестой транш кредита в размере $200 млн из средств ЕФСР. С учетом предыдущих траншей, Минску предоставлено $1,8 млрд из общей суммы кредита в размере $2 млрд, предусмотренных программой.
Соглашение о предоставлении финансового кредита из средств ЕФСР Минфин Белоруссии и ЕАБР подписали 25 марта 2016 года. Соглашение предполагает выделение $2 млрд на поддержку мер экономической политики и структурных преобразований, проводимых правительством и нацбанком страны, на 2016-2018 годы.
Первый транш кредита ЕФСР в размере $500 млн поступил в бюджет Белоруссии 30 марта 2016 года, второй - на $300 млн - 29 июля 2016 года, третий - также в размере $300 млн - 26 апреля 2017 года, четвертый в размере $300 млн - 29 июня 2017 года, пятый в размере $200 млн - 25 октября 2017 года, шестой в размере $200 млн - 12 октября 2018 года.
Президент Азербайджана уволил главу ИВ Хатаинского района Баку
Баку необходимо выполнить ряд условий для переговоров с Брюсселем по упрощению визового режима – глава представительства ЕС в Азербайджане
В Брюсселе рассчитывают к маю 2019 года согласовать с Баку текст соглашения о стратегическом партнерстве между ЕС и Азербайджаном
AzerGold направит около $2 млн на закупку цианида натрия для извлечения золота из руды
СХПП направит около 10 млн манатов на строительство электросети в Пираллахинском промпарке
Азербайджан направит 6,5 млн евро на дизайн и интерьер выставочного центра в Москве
Президент Алиев принял участие в открытии Дома молодежи в Баку
Азербайджан посредством Travel Consul Agency Network Worldwide откроет в 6 странах турпредставительства
Гонка Формулы-1 в Баку увеличила турпоток в Азербайджан – президент Алиев
ИВ Хачмаза направит около 540 тыс. манатов на ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Исмаиллинского района направит около 4,4 млн манатов на строительство детсада и жилого здания
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 110 населенных пунктов
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»