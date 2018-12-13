Белоруссия ожидает последний транш кредита ЕФСР на $200 млн в январе - Минфин

Белоруссия рассчитывает получить в январе последний, седьмой транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) и полностью закрыть программу сотрудничества, заявил глава Минфина республики Максим Ермолович.

"Я надеюсь, что в январе мы с этой проблемой закончим, и будет полностью реализована вся программа сотрудничества с ЕФСР, и получим $200 млн", - сказал М.Ермолович журналистам в четверг в Бресте.

Министр уточнил, что "по седьмому траншу у нас контрольная дата по оценке результатов исполнения программы, поддержанной кредитом ЕФСР, была установлена на 1 декабря".

"Срок 1 декабря закончился, мы формируем отчет об исполнении показателей, установленных программой. Направляем этот отчет в ЕФСР", - добавил глава Минфина.

По его словам, отчет будет рассмотрен, и мониторинговая миссия ЕФСР сделает заключение о результатах выполнения всей программы. "Уже после этого будет вынесен вопрос на заседание экспертного совета и совета фонда", - сказал министр.

Евразийский банк развития (ЕАБР) 12 октября предоставил Белоруссии шестой транш кредита в размере $200 млн из средств ЕФСР. С учетом предыдущих траншей, Минску предоставлено $1,8 млрд из общей суммы кредита в размере $2 млрд, предусмотренных программой.

Соглашение о предоставлении финансового кредита из средств ЕФСР Минфин Белоруссии и ЕАБР подписали 25 марта 2016 года. Соглашение предполагает выделение $2 млрд на поддержку мер экономической политики и структурных преобразований, проводимых правительством и нацбанком страны, на 2016-2018 годы.

Первый транш кредита ЕФСР в размере $500 млн поступил в бюджет Белоруссии 30 марта 2016 года, второй - на $300 млн - 29 июля 2016 года, третий - также в размере $300 млн - 26 апреля 2017 года, четвертый в размере $300 млн - 29 июня 2017 года, пятый в размере $200 млн - 25 октября 2017 года, шестой в размере $200 млн - 12 октября 2018 года.