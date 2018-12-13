Порошенко и Столтенберг проводят переговоры в Брюсселе

Встреча президента Украины Петра Порошенко с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом проходит в четверг в Брюсселе, сообщает пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко.

"Наш ориентир - НАТО. Президент проводит переговоры с генсеком Столтенбергом", - написал С.Цеголко в своем аккаунте в Твиттер.

Согласно программе рабочего визита П.Порошенко в Бельгию в рамках заседания Европейского Совета, после встречи с Й.Столтенбергом запланирована совместная пресс-конференция президента Украины и генсека НАТО.