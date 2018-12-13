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Дальнее зарубежье 13.12.2018 16:15

Порошенко и Столтенберг проводят переговоры в Брюсселе

Встреча президента Украины Петра Порошенко с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом проходит в четверг в Брюсселе, сообщает пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко.

"Наш ориентир - НАТО. Президент проводит переговоры с генсеком Столтенбергом", - написал С.Цеголко в своем аккаунте в Твиттер.

Согласно программе рабочего визита П.Порошенко в Бельгию в рамках заседания Европейского Совета, после встречи с Й.Столтенбергом запланирована совместная пресс-конференция президента Украины и генсека НАТО.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, НАТО, ГЕНСЕК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]