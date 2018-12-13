Назарбаев заверил госсекретаря Совбеза Белоруссии в поддержке его кандидатуры на пост генсека ОДКБ

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил поддержку государственному секретарю Совета безопасности Белоруссии Станиславу Засю в качестве кандидата на пост генсека Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщила пресс-служба главы государства.

"В Санкт-Петербурге главы государств приняли решение поддержать вашу кандидатуру, предложенную Александром Григорьевичем Лукашенко. Вы уже начали встречаться с руководителями стран-членов Организации. Были уже в Бишкеке. Как известно, Кыргызская Республика сейчас председательствует в ОДКБ. Уверен, что ваши встречи прошли хорошо", - сказал Н.Назарбаев в четверг на встрече с С.Засем в Астане.

Глава государства отметил, что С.Зась обладает всеми необходимыми навыками и знаниями для работы на указанной должности.

"Вы являетесь военным и имеете соответствующее образование. Работали в генеральном штабе, Совете Безопасности Республики Беларусь. Вы знакомы с работой ОДКБ, участвовали в различных встречах и совещаниях. Мы будем поддерживать вас", - сказал Н.Назарбаев.

В ходе беседы президент Казахстана также подчеркнул важность обеспечения эффективной работы ОДКБ.

Вакансия генсека ОДКБ открылась после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции полтора года из предусмотренных уставом трех лет. И.о. генсека стал российский представитель Валерий Семериков, ранее работавший заместителем генсека ОДКБ.

В июле ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать Ю.Хачатурова, обвиняемого в попытке свержения конституционного строя в Армении в 2008 году, а затем согласился отпустить его под залог.

В начале ноября Н.Назарбаев по итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что следующий после Армении генсек организации по уставу организации должен быть выбран от Белоруссии.

В минувший четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новым генсеком ОДКБ будет белорусский представитель.

Между тем в Ереване не подтверждают заявление А.Лукашенко о том, что пост генсека ОДКБ займет представитель Белоруссии. "Вопрос еще не решен. (. . .) Позиция Армении в этом вопросе не претерпела никаких изменений", - сказал пресс-секретарь премьер-министра Армении Арман Егоян "Интерфаксу" 6 декабря.

Ереван настаивает на том, что новым генсеком ОДКБ до 2020 года должен быть представитель Армении.

В состав ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.