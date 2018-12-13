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Дальнее зарубежье 13.12.2018 17:03

Глава МИД ФРГ не видит смысла в пересмотре договора по Brexit

Глава МИД Германии Хайко Маас исключил возможность пересмотра договора о Brexit, который считает оптимальным компромиссом.

"Этот договор - поистине справедливый компромисс. Нет никаких оснований снова пересматривать его. От этого ничего не изменится", - сказал Х.Маас в четверг, выступая в Бундестаге.

Он выразил убежденность, что Великобритания останется важной частью Европы и после Brexit.

"Великобритания останется частью нашего европейского сообщества ценностей. Мы будем и впредь совместно стремиться ко многим общим целям", - отметил глава германского внешнеполитического ведомства.

Он напомнил, что перед человечеством стоят такие глобальные проблемы как климатические изменения, глобализация, миграция и защита многополярного миропорядка.

"На эти вызовы Европа может найти ответы лишь вместе с Великобританией", - подытожил Х.Маас.

Саммит Евросовета проходит 13-14 декабря в Брюсселе. На встрече будут обсуждаться планы Британии по выходу из состава ЕС.

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Тэги: ФРГ, МИД, BREXIT, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]