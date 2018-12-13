Глава МИД ФРГ не видит смысла в пересмотре договора по Brexit

Глава МИД Германии Хайко Маас исключил возможность пересмотра договора о Brexit, который считает оптимальным компромиссом.

"Этот договор - поистине справедливый компромисс. Нет никаких оснований снова пересматривать его. От этого ничего не изменится", - сказал Х.Маас в четверг, выступая в Бундестаге.

Он выразил убежденность, что Великобритания останется важной частью Европы и после Brexit.

"Великобритания останется частью нашего европейского сообщества ценностей. Мы будем и впредь совместно стремиться ко многим общим целям", - отметил глава германского внешнеполитического ведомства.

Он напомнил, что перед человечеством стоят такие глобальные проблемы как климатические изменения, глобализация, миграция и защита многополярного миропорядка.

"На эти вызовы Европа может найти ответы лишь вместе с Великобританией", - подытожил Х.Маас.

Саммит Евросовета проходит 13-14 декабря в Брюсселе. На встрече будут обсуждаться планы Британии по выходу из состава ЕС.