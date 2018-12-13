Алиев соболезнует Эрдогану в связи с железнодорожной аварией в Анкаре

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил турецкому коллегей Реджепу Таийпу Эрдогану соболезнование в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате железнодорожной аварии в Анкаре.
«Новость о человеческих жертвах и пострадавших в результате железнодорожной аварии в Анкаре глубоко меня опечалила. В связи с этой трагедией, всем семьям и близким погибших, братскому турецкому народу от себя и от имени азербайджанского народа выражаю глубокие соболезнования. Раненным и пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», - отмечается в тексте соболезнования, опубликованном на сайте президента Азербайджана.
В Анкаре в четверг в результате столкновения двух поездов на железнодорожной станции Марсандиз обрушился надземный пешеходный переход. Погибли не менее семи человек, 46 ранены.
Как сообщает телеканал CNN, часть перехода на станции рухнула на вагоны состава. На распространенных в сети видеороликах видно, что спасатели и рабочие пытаются помочь пассажирам выбраться из вагонов, которые оказались зажатыми рухнувшими металлическими обломками перехода.
После столкновения два вагона поезда сошли с рельсов, к месту аварии стянуты многочисленные кареты скорой помощи, пожарные машины.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»