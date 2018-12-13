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Внешняя политика 13.12.2018 15:48

Баку необходимо выполнить ряд условий для переговоров с Брюсселем по упрощению визового режима – глава представительства ЕС в Азербайджане

ЕС готов к переговорам с Азербайджаном по упрощению визового режима, но для этого официальному Баку необходимо выполнить ряд условий, заявил глава бакинского представительства ЕС Кестутис Янкаускас.

«Мы готовы к переговорам по либерализации визового режима с Азербайджаном, в том числе отмены виз для граждан. Но для этого следующего этапа обсуждений Азербайджан должен успешно реализовать соглашение по реадмиссии и упрощению визового режима. Только после этого страны-члены ЕС примут решение по дальнейшим переговорам по упрощению визового режима», - сказал К.Янкаускас журналистам в четверг.

По его словам, речь идет о полной отмене виз для граждан Азербайджана.

Ранее глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил о готовности Баку к переговорам с Брюсселем по либерализации визового режима. «Уверен, что безвизовое путешествие принесет пользу гражданам двух сторон, в частности, еще больше укрепит политические, социальные, культурные и экономические связи между Азербайджаном и ЕС, а также укрепит контакты между людьми», - заявил Э.Мамедъяров в июне 2018 года в Минске на неформальной встрече глав МИД стран-участниц программы "Восточное партнерство".

По словам Э.Мамедъярова, рассмотрение Евросоюзом вопроса о своевременном начале диалога по либерализации визового режима с Азербайджаном полностью соответствует итоговой декларации Брюссельского саммита «Восточного партнерства».

Ф.Исазаде

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Тэги: ЕС, ВИЗЫ, ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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