Баку необходимо выполнить ряд условий для переговоров с Брюсселем по упрощению визового режима – глава представительства ЕС в Азербайджане

ЕС готов к переговорам с Азербайджаном по упрощению визового режима, но для этого официальному Баку необходимо выполнить ряд условий, заявил глава бакинского представительства ЕС Кестутис Янкаускас.
«Мы готовы к переговорам по либерализации визового режима с Азербайджаном, в том числе отмены виз для граждан. Но для этого следующего этапа обсуждений Азербайджан должен успешно реализовать соглашение по реадмиссии и упрощению визового режима. Только после этого страны-члены ЕС примут решение по дальнейшим переговорам по упрощению визового режима», - сказал К.Янкаускас журналистам в четверг.
По его словам, речь идет о полной отмене виз для граждан Азербайджана.
Ранее глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил о готовности Баку к переговорам с Брюсселем по либерализации визового режима. «Уверен, что безвизовое путешествие принесет пользу гражданам двух сторон, в частности, еще больше укрепит политические, социальные, культурные и экономические связи между Азербайджаном и ЕС, а также укрепит контакты между людьми», - заявил Э.Мамедъяров в июне 2018 года в Минске на неформальной встрече глав МИД стран-участниц программы "Восточное партнерство".
По словам Э.Мамедъярова, рассмотрение Евросоюзом вопроса о своевременном начале диалога по либерализации визового режима с Азербайджаном полностью соответствует итоговой декларации Брюссельского саммита «Восточного партнерства».
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»