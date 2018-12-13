Американский суборбитальный космоплан Unity совершил успешный полет в мезосферу

Пилотируемый суборбитальный космоплан Unity в четверг совершил очередной успешный испытательный полет, достигнув высоту более 52 км над поверхностью Земли в мезосфере, сообщила американская компания-разработчик Virgin Galactic.
"После успешного отделения от самолета-носителя Eve на высоте 14 тыс. метров пилоты Дейв Маккей и Майк Масуччи запустили ракетный двигатель космического корабля, направив его почти под вертикальным углом в черное небо со скоростью в 2,47 раза больше скорости звука", - говорится в сообщении.
После плановых 42 секунд работы ракетного двигателя космоплан, пройдя стратосферу, вошел в мезосферу, достигнув высоты в 52059 тыс. метров.
Для полётов мезосфера представляет собой своего рода "мёртвую зону" - воздух здесь слишком разрежен, чтобы поддерживать самолёты или аэростаты (на высоте 50 км плотность воздуха в 1000 раз меньше, чем на уровне моря), и в то же время слишком плотен для полётов искусственных спутников на такой низкой орбите.
После завершения кратковременного полета в мезосфере космоплан совершил посадку на аэродроме в пустыне Мохаве в Калифорнии.
Это уже четвертый испытательный полет суборбитального космоплана Unity компании Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона.
Вместе с тем ранее компания сообщала, что в четверг собирается вывести Unity в верхний слой мезосферы - выше 80 км. В рамках прошлого испытательного полета космоплан уже достигал высоты более 52 км и скорости 2,47 Маха.
Многоразовый космоплан Unity, разработанный Virgin Galactic, предназначается для коммерческих космических экскурсий. Цена билета будет составлять 250 тыс. долл.
Сколько еще запланировано тестов и когда состоятся первые пассажирские полеты с космодрома Spaceport America в штате Нью-Мехико, Virgin Galactic пока не сообщает. В компании надеются довести показатели Unity до высоты 80,5 км и еще большей скорости, чтобы пассажиры на несколько минут смогли испытать состояние невесомости.
Разработчики космоплана ранее также утверждали, что максимальная высота его полета может достигать 140-320 км.
На борту космоплана помимо экипажа в качестве "пассажира" находился манекен, а также аппаратура NASA для проведения ряда экспериментов.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»