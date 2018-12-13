Азербайджан направит в 2019г свыше $3 млн на проекты с FAO

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) в рамках программы сотрудничества с Азербайджаном планирует в первой половине 2019 года начать реализацию в стране трех проектов, сказала «Интерфакс-Азербайджан» руководитель офиса партнерства и координации FAO Мелек Чакмак.

«В январе следующего года мы планируем начать реализацию проекта в сфере развития картофельного семеноводства. Этот проект получил положительную оценку и уже утвержден. Кроме того, мы планируем реализовать проект по улучшению самозанятости женщин-фермеров, начать который планируется в течение первого квратала 2019 года. Также до конца первой половины следующего года мы хотим начать реализацию крупного проекта в сфере фундуководства», - отметила М.Чакмак.

Глава офиса отметила, что финансирование в рамках данных проектов будет выделено правительством Азербайджана.

«Эти проекты будут реализованы в рамках программы сотрудничества FAO и Азербайджана, подписанной в 2016 году и рассчитанной на срок до конца 2020 года. Все проекты в рамках данной программы финансируются правительством Азербайджана. Пока точно известна стоимость проекта в сфере развития картофельного семеноводства – $1,25 млн. Что касается остальных двух проектов, то на них планируется выделить свыше $2 млн», - сказала М.Чакмак.

Также, по ее словам, FAO предлагает Азербайджану принять участие в ряде региональных проектов. «Среди них два крупных проекта – один связан с увеличением экспортного потенциала агропродукции. В связи с этим будут выбраны два вида продукции, и для каждой из них будет проведен анализ рынков сбыта. Второй проект затронет управление просроченными пестицидами», - отметила М.Чакмак.

А.Мамедов