Гонка Формулы-1 в Баку увеличила турпоток в Азербайджан – президент Алиев

Проведение этапа «Формула-1» в центре Баку сыграло большую роль в привлечении туристов в страну, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Проведение международных спортивных соревнований превратились в традицию. Гонки «Формула-1» проводятся в Азербайджане, в Баку, уже 3 года», - подчеркнул И.Алиев в четверг на церемонии, посвященной спортивным итогам 2018 года.
По его словам, два последних сезона «Гран-при Азербайджана» признается организаторами гонок лучшим этапом «Формулы-1».
Президент отметил тенденцию роста туристического потока в страну.
«В 2016 году турпоток в Азербайджан вырос на 22%, в 2017 г. – на 20%, за 11 месяцев текущего года – на 6%», - подчеркнул глава государства.
Говоря о планах на будущий год, И.Алиев отметил, что в Баку в 2019 году пройдет финал Лиги Европы по футболу и Олимпийский фестиваль европейской молодежи.
Президент также подвел итоги выступления азербайджанских атлетов на спортивных аренах в завершающемся году.
«В этом году наши спортсмены завоевали на чемпионатах мира, Европы и других международных соревнованиях около 800 медалей, в том числе 263 золотые. Это большой показатель», - отметил И.Алиев.
Р.Бабаев
Президент Азербайджана уволил главу ИВ Хатаинского района Баку
Баку необходимо выполнить ряд условий для переговоров с Брюсселем по упрощению визового режима – глава представительства ЕС в Азербайджане
В Брюсселе рассчитывают к маю 2019 года согласовать с Баку текст соглашения о стратегическом партнерстве между ЕС и Азербайджаном
AzerGold направит около $2 млн на закупку цианида натрия для извлечения золота из руды
СХПП направит около 10 млн манатов на строительство электросети в Пираллахинском промпарке
Азербайджан направит 6,5 млн евро на дизайн и интерьер выставочного центра в Москве
ИВ Хачмаза направит около 540 тыс. манатов на ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Исмаиллинского района направит около 4,4 млн манатов на строительство детсада и жилого здания
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 110 населенных пунктов
ЕС окажет Донбассу гуманитарную помощь на 4 млн евро - Еврокомиссия
Американский суборбитальный космоплан Unity совершил успешный полет в мезосферу
Комитет по правам человека заявляет о неприемлемости новых казней преступников в Белоруссии
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»