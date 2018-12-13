Гонка Формулы-1 в Баку увеличила турпоток в Азербайджан – президент Алиев

Проведение этапа «Формула-1» в центре Баку сыграло большую роль в привлечении туристов в страну, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Проведение международных спортивных соревнований превратились в традицию. Гонки «Формула-1» проводятся в Азербайджане, в Баку, уже 3 года», - подчеркнул И.Алиев в четверг на церемонии, посвященной спортивным итогам 2018 года.

По его словам, два последних сезона «Гран-при Азербайджана» признается организаторами гонок лучшим этапом «Формулы-1».

Президент отметил тенденцию роста туристического потока в страну.

«В 2016 году турпоток в Азербайджан вырос на 22%, в 2017 г. – на 20%, за 11 месяцев текущего года – на 6%», - подчеркнул глава государства.

Говоря о планах на будущий год, И.Алиев отметил, что в Баку в 2019 году пройдет финал Лиги Европы по футболу и Олимпийский фестиваль европейской молодежи.

Президент также подвел итоги выступления азербайджанских атлетов на спортивных аренах в завершающемся году.

«В этом году наши спортсмены завоевали на чемпионатах мира, Европы и других международных соревнованиях около 800 медалей, в том числе 263 золотые. Это большой показатель», - отметил И.Алиев.

Р.Бабаев