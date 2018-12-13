Президент Азербайджана уволил главу ИВ Хатаинского района Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил главу Исполнительной власти Хатаинского района Баку Разима Мамедова от занимаемой должности.
Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на сайте президента.
Р.Мамедов являлся главой ИВ Хатаинского района Баку с 26 сентября 2006 года.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»