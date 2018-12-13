ЕС окажет Донбассу гуманитарную помощь на 4 млн евро - Еврокомиссия

Европейский союз выделяет 4 млн евро на гуманитарную помощь для Донбасса, объявила в четверг в Брюсселе Европейская комиссия.
"Гражданское население на востоке Украины продолжает испытывать последствия четырех лет конфликта. ЕС продолжает оказывать свою поддержку всем нуждающимся людям, независимо от места, где они находятся. Речь идет о нашем гуманитарном и моральном долге", - приводятся в пресс-релизе слова члена Еврокомиссии по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христоса Стилианидеса.
"Дополнительные фонды позволят нам поставить помощь в зоны, неподконтрольные правительству, где гуманитарная ситуация остается очень сложной", - отметил еврокомиссар.
В сообщении Еврокомиссии объясняется, что эти средства позволят помочь зимой наиболее уязвимому населению в зонах вне контроля Киева, в частности, поставками систем обогрева.
Гуманитарные проекты ЕК включают также продовольственную помощь, распределение питьевой воды, санитарные услуги, медицинское обслуживание, разминирование и др.
В коммюнике Еврокомиссии отмечается, что гуманитарная помощь ЕС Украине с 2014 года достигла 116 млн евро.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»