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СНГ 13.12.2018 17:40

ЕС окажет Донбассу гуманитарную помощь на 4 млн евро - Еврокомиссия

Европейский союз выделяет 4 млн евро на гуманитарную помощь для Донбасса, объявила в четверг в Брюсселе Европейская комиссия.

"Гражданское население на востоке Украины продолжает испытывать последствия четырех лет конфликта. ЕС продолжает оказывать свою поддержку всем нуждающимся людям, независимо от места, где они находятся. Речь идет о нашем гуманитарном и моральном долге", - приводятся в пресс-релизе слова члена Еврокомиссии по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христоса Стилианидеса.

"Дополнительные фонды позволят нам поставить помощь в зоны, неподконтрольные правительству, где гуманитарная ситуация остается очень сложной", - отметил еврокомиссар.

В сообщении Еврокомиссии объясняется, что эти средства позволят помочь зимой наиболее уязвимому населению в зонах вне контроля Киева, в частности, поставками систем обогрева.

Гуманитарные проекты ЕК включают также продовольственную помощь, распределение питьевой воды, санитарные услуги, медицинское обслуживание, разминирование и др.

В коммюнике Еврокомиссии отмечается, что гуманитарная помощь ЕС Украине с 2014 года достигла 116 млн евро.

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Тэги: ЕС, ДОНБАСС, ГУМПОМОЩЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]