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Дальнее зарубежье 13.12.2018 18:15

Поправки о двойном гражданстве не прошли в парламенте Эстонии

Парламент Эстонии в первом чтении отклонил поправки в закон о гражданстве, предусматривающие возможность предоставления двойного гражданства.

За поправки проголосовали лишь 40 депутатов из 101. Таким образом, по регламенту, законопроект снимается с дальнейшего обсуждения.

Поправки были предложены крупнейшей оппозиционной партией Реформ. Законопроект предполагал, что двойное гражданство можно было бы предоставлять только лицам, являющимся гражданами по рождению. Поправки не касались постоянных жителей страны, получивших гражданство по натурализации. В основном это русскоговорящие жители, составляющие около трети населения страны.

Депутат от крупнейшей правящей партии Центра Оудекки Лооне (Oudekki Loone) заявила, что принятие такого законопроекта означает предоставление привилегий одним гражданам перед другими.

Она выразила также непонимание, почему на протяжении 25 лет после принятия в 1992 году закона "О гражданстве" перед некоренными жителями ставились различные преграды на пути к его получению или оставлявшие их вообще без всякого гражданства.

В отклоненном законопроекте содержались также предложения лишать гражданства лиц, осужденных за государственную измену или террористическую деятельность. Было также предложено при определенных условиях лишать гражданства лиц, получивших его за особые заслуги перед государством.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ГРАЖДАНСТВО, ЗАКОНОПРОЕКТ, ОТКЛОНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]