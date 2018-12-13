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13.12.2018 16:14

Акция DaimOnline еще в двух университетах страны

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell организовала специальную акцию для студентов еще двух университетов, в рамках ознакомления молодых пользователей с тарифными пакетами DaimOnline.

Так, в рамках промо-акции, компания Bakcell установила специальные стенды «DaimOnline» в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности, а также в Азербайджанском техническом университете. Посетив стенд Bakcell, студенты смогли принять участие в различных играх и развлекательных мероприятиях, таких как «Green Box», «Facebook Frame» и «Insta Print», и получить много интересных подарков. Студентам, принявшим участие в акции была представлена подробная информация о тарифных пакетах «DaimOnline» от Bakcell.

Отметим, что в прошлом месяце Bakcell организовала подобную акцию в Азербайджанском Медицинском Университете.

Принимая во внимание тот факт, что молодежь любит использовать социальные сети и мессенджеры, для общения друг с другом, компания Bakcell разработала специальные тарифы, которые полностью подходят под их нужды. Доступные в трех разных вариантах, за абонентскую плату в 6, 10 и 20 AZN в месяц, тарифы DaimOnline предоставляют полностью безлимитный доступ к WhatsApp, Facebook и Instagram, а также гигабайты интернета и много внутрисетевых минут. Представив новые тарифные планы DaimOnline, с возможностью безлимитного использования самых популярных социальных сетей, Bakcell подарила молодым абонентам широкие возможности для выбора, и полную свободу общения, позволяя им всегда оставаться онлайн.

С более подробной информацией о новых тарифных планах DaimOnline а также других выгодных и инновационных предложениях Bakcell можно ознакомиться на сайте www.bakcell.com или на официальных страницах мобильного оператора в Facebook и Instagram.

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О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.

Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 40 регионах страны, включая Баку и Апшеронский полуостров.

Благодаря более чем 7000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. В 2018 году компания Bakcell была признана «Самой Скоростной Мобильной Сетью» в стране. Данная награда, присуждаемая всемирно-известной компанией Ookla, является признанием приверженности Bakcell предоставлению самого высокоскоростного интернета пользователям по всему Азербайджану.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]