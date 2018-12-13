Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9322 RUR   0.0256 GBR   2.1445 TRY   0.3173

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.15 -0.50 Brent 61.15 -0.05

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 10° 15 Дек 16 Дек

ТЭК 13.12.2018 16:29

Подрядчики по проектам BP в Азербайджане в 2013-2017гг выполнили заказов на сумму около $11 млрд

Подрядные компании по проектам разработки месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ), «Шах-Дениз» и строительству трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан в 2013-2017гг выполнили заказов на $10 млрд 752 млн, отмечается в отчете «Об устойчивом развитии BP в Азербайджане в 2017 году».

«На $4 млрд 925 млн выполнили заказы совместные предприятия, $805 млн – государственные предприятия, $5 млрд 22 млн – малые и средние предприятия», - отмечается в документе.

Инвестиции компании BP и ее партнеров в Азербайджане в реализацию социальных проектов за 2013-2017гг составили $20,3 млн., в целом с начала операций в стране - $78 млн.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года.

Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), американских Chevron (9,57%), ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Statoil (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Инвестиции в рамках нового соглашения оценивают в $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

Участниками проекта нефтепровода Баку–Тбилиси-Джейхан являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); Chevron (8,9%); Statoil (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); Itochu (3,4%); ExxonMobil (2,5%); INPEX (2,5%), Total (5%) и ONGC Videsh Limited (2,36%).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: BP, ПОДРЯДЧИКИ, ЗАКАЗЫ


Похожие новости


Подрядчики по проектам BP в Азербайджане за 2012-2016гг выполнили заказов на сумму около $10 млрд Подрядчики по проектам BP в Азербайджане в I полугодии сократили объем выполненных заказов на 17,5% Подрядчики по проектам BP в Азербайджане в I полугодии увеличили объем выполненных заказов на 30% Подрядчики по проектам BP в Азербайджане за 2010-2015гг выполнили заказов на сумму более $8 млрд Подрядчики по проектам BP в Азербайджане в I полугодии увеличили объем выполненных заказов на 17% Подрядчики по проектам BP в Азербайджане в I квартале сократили объем выполненных заказов на 5%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]