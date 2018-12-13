Прокуратура Германии подключилась к расследованию атаки в Страсбурге

Генрокуратура ФРГ начала расследование атаки на рождественском рынке в Страсбурге и возбудила дело в отношении 29-летнего подозреваемого Шарифа Шеката, пишет в четверг издание "Тагесшпигель".
"В среду против Шеката возбуждено дело по подозрению в убийстве, попытке убийства и нанесении тяжких телесных повреждений", - приводит газета слова представителя ведомства.
Отмечается, что расследование начато "в связи с особым значением этого дела". Кроме того, в результате атаки на рождественском рынке шесть граждан ФРГ получили травмы.
Стрельба в Страсбурге произошла во вторник вечером. Личность стрелка установлена. По словам главы МВД Кристофа Кастанера, речь идёт о человеке, который во Франции и ФРГ был ранее признан виновным в не связанных с терроризмом преступлениях. СМИ называют задержанного Шерифом Шекатом.
Госсекретарь в министерстве внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщал, что в ходе операции по поимке преступника задержаны пять человек, сам стрелок мог покинуть территорию Франции и перебраться в Германию.
Полиция и жандармы продолжают поиски преступника.
Халаф Халафов назначен руководителем аппарата Кабинета министров Азербайджана
Лавров заявил, что РФ хочет продолжать содействовать прямому диалогу между Баку и Ереваном
Министр обороны Азербайджана встретился с личным представителем действующего председателя ОБСЕ
Нефть перешла к росту на данных о сокращении запасов в Кушинге, Brent у $60 за баррель
За 9 месяцев 2018 года Азербайджан и Казахстан увеличили товарооборот на 66% -министр
Азербайджан обеспечил поставки электроэнергии в РФ связи с аварией на ЛЭП
ГААД получит 18,2 млн манатов на строительство автодороги в Нефтчалинском районе
Президент Алиев принял участие в открытии Центра молодежи в Баку
Азербайджан посредством Travel Consul Agency Network Worldwide откроет в 6 странах турпредставительства
ИВ Хачмаза направит около 540 тыс. манатов на ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Исмаиллинского района направит около 4,4 млн манатов на строительство детсада и жилого здания
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 110 населенных пунктов
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»