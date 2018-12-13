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Дальнее зарубежье 13.12.2018 18:28

Прокуратура Германии подключилась к расследованию атаки в Страсбурге

Генрокуратура ФРГ начала расследование атаки на рождественском рынке в Страсбурге и возбудила дело в отношении 29-летнего подозреваемого Шарифа Шеката, пишет в четверг издание "Тагесшпигель".

"В среду против Шеката возбуждено дело по подозрению в убийстве, попытке убийства и нанесении тяжких телесных повреждений", - приводит газета слова представителя ведомства.

Отмечается, что расследование начато "в связи с особым значением этого дела". Кроме того, в результате атаки на рождественском рынке шесть граждан ФРГ получили травмы.

Стрельба в Страсбурге произошла во вторник вечером. Личность стрелка установлена. По словам главы МВД Кристофа Кастанера, речь идёт о человеке, который во Франции и ФРГ был ранее признан виновным в не связанных с терроризмом преступлениях. СМИ называют задержанного Шерифом Шекатом.

Госсекретарь в министерстве внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщал, что в ходе операции по поимке преступника задержаны пять человек, сам стрелок мог покинуть территорию Франции и перебраться в Германию.

Полиция и жандармы продолжают поиски преступника.

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Тэги: ФРГ, ПРОКУРАТУРА, СТРАСБУРГ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]