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Дальнее зарубежье 13.12.2018 18:45

Стороны йеменского конфликта согласились вывести войска из Ходейды - Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что стороны конфликта в Йемене пришли к согласию относительно вывода войск из портового города Ходейда, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

Такое решение принято по итогам мирных переговоров по Йемену между представителями правительства страны и повстанцами-хуситами в городе Римбо к северу от Стокгольма.

А.Гутерриш поблагодарил делегации за решимость вывести войска из Ходейды, назвав это "очень важным шагом" и "реальным прогрессом в отношении будущих переговоров и окончания военного конфликта".

"Спасибо, что прибыли сюда, чтобы обсудить лучшее будущее для Йемена", - сказал А.Гутерриш, выступая на пресс-конференции в Римбо.

Следующий раунд переговоров по Йемену намечен на конец января 2019 года.

Как сообщалось, переговоры по урегулированию ситуации в Йемене стартовали в Швеции на прошлой неделе. В них принимают участие правительственная делегация Йемена во главе с главой МИД Халедом аль-Ямани и представители повстанцев-хуситов.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года.

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Тэги: ООН, ЙЕМЕН, ПЕРЕГОВОРЫ, ХОДЕЙДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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