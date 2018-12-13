Стороны йеменского конфликта согласились вывести войска из Ходейды - Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что стороны конфликта в Йемене пришли к согласию относительно вывода войск из портового города Ходейда, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".
Такое решение принято по итогам мирных переговоров по Йемену между представителями правительства страны и повстанцами-хуситами в городе Римбо к северу от Стокгольма.
А.Гутерриш поблагодарил делегации за решимость вывести войска из Ходейды, назвав это "очень важным шагом" и "реальным прогрессом в отношении будущих переговоров и окончания военного конфликта".
"Спасибо, что прибыли сюда, чтобы обсудить лучшее будущее для Йемена", - сказал А.Гутерриш, выступая на пресс-конференции в Римбо.
Следующий раунд переговоров по Йемену намечен на конец января 2019 года.
Как сообщалось, переговоры по урегулированию ситуации в Йемене стартовали в Швеции на прошлой неделе. В них принимают участие правительственная делегация Йемена во главе с главой МИД Халедом аль-Ямани и представители повстанцев-хуситов.
Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года.
Халаф Халафов назначен руководителем аппарата Кабинета министров Азербайджана
Лавров заявил, что РФ хочет продолжать содействовать прямому диалогу между Баку и Ереваном
Министр обороны Азербайджана встретился с личным представителем действующего председателя ОБСЕ
Нефть перешла к росту на данных о сокращении запасов в Кушинге, Brent у $60 за баррель
За 9 месяцев 2018 года Азербайджан и Казахстан увеличили товарооборот на 66% -министр
Азербайджан обеспечил поставки электроэнергии в РФ связи с аварией на ЛЭП
ГААД получит 18,2 млн манатов на строительство автодороги в Нефтчалинском районе
Президент Алиев принял участие в открытии Центра молодежи в Баку
Азербайджан посредством Travel Consul Agency Network Worldwide откроет в 6 странах турпредставительства
ИВ Хачмаза направит около 540 тыс. манатов на ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Исмаиллинского района направит около 4,4 млн манатов на строительство детсада и жилого здания
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 110 населенных пунктов
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»