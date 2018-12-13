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ТЭК 13.12.2018 17:25

Иран строит 31 электростанцию общей мощностью 19 тыс. МВт

Работы по строительству 31 электростанции общей мощностью 19 тыс. МВт ведутся в 27 провинциях Ирана, сообщил министр энергетики страны Реза Ардаканян.

По его словам, из этого объема в ближайшие два году будут введены в строй 12 тыс. МВт. Инвестиции в их постройку оцениваются в $5 млрд, приводит слова министра агентство ILNA.

Как заявил Р.Ардаканян, в основном проекты финансируются частными компаниями, общая сумма инвестиций в эти электростанции составит порядка $8 млрд.

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Тэги: ИРАН, ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]