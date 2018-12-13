Иран строит 31 электростанцию общей мощностью 19 тыс. МВт

Работы по строительству 31 электростанции общей мощностью 19 тыс. МВт ведутся в 27 провинциях Ирана, сообщил министр энергетики страны Реза Ардаканян.
По его словам, из этого объема в ближайшие два году будут введены в строй 12 тыс. МВт. Инвестиции в их постройку оцениваются в $5 млрд, приводит слова министра агентство ILNA.
Как заявил Р.Ардаканян, в основном проекты финансируются частными компаниями, общая сумма инвестиций в эти электростанции составит порядка $8 млрд.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»