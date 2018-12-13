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Бизнес и законодательство 13.12.2018 17:29

Азербайджан направит 6,5 млн евро на дизайн и интерьер выставочного центра в Москве

Министерство экономики Азербайджана направит 6,5 млн евро на создание дизайна, интерьера и обеспечение необходимым оборудованием выставочно-торгового центра Азербайджана на территории Всероссийского выставочного.

Соответствующий контракт подписан с компанией Adamant, сообщили в ведомстве.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанский павильон на ВДНХ откроется в 2019 году.

Павильон №14 построили в 1939 году по проекту архитекторов Садыха Дадашева и Микаэля Усейнова. Тогда он назывался «Азербайджанская ССР».

А.Мамедов

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Тэги: МИНЭКОНОМИКИ, МОСКВА, ВЫСТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]