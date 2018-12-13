Азербайджан направит 6,5 млн евро на дизайн и интерьер выставочного центра в Москве

Министерство экономики Азербайджана направит 6,5 млн евро на создание дизайна, интерьера и обеспечение необходимым оборудованием выставочно-торгового центра Азербайджана на территории Всероссийского выставочного.

Соответствующий контракт подписан с компанией Adamant, сообщили в ведомстве.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанский павильон на ВДНХ откроется в 2019 году.

Павильон №14 построили в 1939 году по проекту архитекторов Садыха Дадашева и Микаэля Усейнова. Тогда он назывался «Азербайджанская ССР».

А.Мамедов