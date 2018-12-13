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ТЭК 13.12.2018 17:34

СХПП направит около 10 млн манатов на строительство электросети в Пираллахинском промпарке

ООО «Сумгайытский химико-промышленный парк» (СХПП, оператор промпарков в Азербайджане) направит около 10 млн манатов на создание электросети Пираллахинского промышленного парка.

Согласно материалам, указанным на сайте www.tender.gov.az, общество подписало соответствующий контракт с ООО «İma-Energy».

Стоимость контракта - 9 млн 379,932 тыс. манатов.

В настоящее время СХПП является оператором в Азербайджане 4 промышленных парков: Сумгайытского химико-промышленного, Мингечевирского, Пираллахинского и Балаханинского промпарков.

Президент Ильхам Алиев 14 сентября 2016 года подписал распоряжение о создании Пираллахинского промышленного парка площадью в 30 гектаров.

Б.Рустамбеков

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Тэги: СХПП, КОНТРАКТ, ЭЛЕКТРОСЕТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]