СХПП направит около 10 млн манатов на строительство электросети в Пираллахинском промпарке

ООО «Сумгайытский химико-промышленный парк» (СХПП, оператор промпарков в Азербайджане) направит около 10 млн манатов на создание электросети Пираллахинского промышленного парка.

Согласно материалам, указанным на сайте www.tender.gov.az, общество подписало соответствующий контракт с ООО «İma-Energy».

Стоимость контракта - 9 млн 379,932 тыс. манатов.

В настоящее время СХПП является оператором в Азербайджане 4 промышленных парков: Сумгайытского химико-промышленного, Мингечевирского, Пираллахинского и Балаханинского промпарков.

Президент Ильхам Алиев 14 сентября 2016 года подписал распоряжение о создании Пираллахинского промышленного парка площадью в 30 гектаров.

Б.Рустамбеков