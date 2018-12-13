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Регион 13.12.2018 19:03

Встречи по предотвращению инцидентов в Закавказье возобновятся на будущей неделе - представитель ЕС

Югоосетинская сторона заявила о готовности вернуться к встречам в рамках формата Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), очередные переговоры с участием представителей Цхинвала и Тбилиси должны состояться на будущей неделе, сообщил глава Миссии наблюдателей Евросоюза (МНЕС) в Грузии Эрик Хег.

В четверг в МИД Грузии заявили, что вопрос возобновления встреч в рамках МПРИ обсуждался в ходе прошедшего 11-12 декабря очередного раунда женевских дискуссий по безопасности в Закавказье.

"Сейчас видно, что договоренность достигнута и встречи возобновятся на следующей неделе. Это очень важно, так как на протяжении нескольких месяцев у нас был провал", - сказал Э.Хег в четверг грузинскому Первому каналу

Он отметил, что "МПРИ остается жизненно важным форматом". "Это тот формат, где мы обсуждаем, как предотвращать инциденты, как справиться с вызовами безопасности на месте", - сказал глава МНЕС.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЮЖОСЕТИЯ, ВСТРЕЧА, ГОТОВНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]