Встречи по предотвращению инцидентов в Закавказье возобновятся на будущей неделе - представитель ЕС

Югоосетинская сторона заявила о готовности вернуться к встречам в рамках формата Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), очередные переговоры с участием представителей Цхинвала и Тбилиси должны состояться на будущей неделе, сообщил глава Миссии наблюдателей Евросоюза (МНЕС) в Грузии Эрик Хег.
В четверг в МИД Грузии заявили, что вопрос возобновления встреч в рамках МПРИ обсуждался в ходе прошедшего 11-12 декабря очередного раунда женевских дискуссий по безопасности в Закавказье.
"Сейчас видно, что договоренность достигнута и встречи возобновятся на следующей неделе. Это очень важно, так как на протяжении нескольких месяцев у нас был провал", - сказал Э.Хег в четверг грузинскому Первому каналу
Он отметил, что "МПРИ остается жизненно важным форматом". "Это тот формат, где мы обсуждаем, как предотвращать инциденты, как справиться с вызовами безопасности на месте", - сказал глава МНЕС.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»