Встречи по предотвращению инцидентов в Закавказье возобновятся на будущей неделе - представитель ЕС

Югоосетинская сторона заявила о готовности вернуться к встречам в рамках формата Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), очередные переговоры с участием представителей Цхинвала и Тбилиси должны состояться на будущей неделе, сообщил глава Миссии наблюдателей Евросоюза (МНЕС) в Грузии Эрик Хег.

В четверг в МИД Грузии заявили, что вопрос возобновления встреч в рамках МПРИ обсуждался в ходе прошедшего 11-12 декабря очередного раунда женевских дискуссий по безопасности в Закавказье.

"Сейчас видно, что договоренность достигнута и встречи возобновятся на следующей неделе. Это очень важно, так как на протяжении нескольких месяцев у нас был провал", - сказал Э.Хег в четверг грузинскому Первому каналу

Он отметил, что "МПРИ остается жизненно важным форматом". "Это тот формат, где мы обсуждаем, как предотвращать инциденты, как справиться с вызовами безопасности на месте", - сказал глава МНЕС.