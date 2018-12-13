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СНГ 13.12.2018 19:49

Федермессер попросила Путина для решения проблемы доступности обезболивающих лекарств декриминализовать уголовную статью

Президент России Владимир Путин обсудил с учредителем благотворительного фонда "Вера" Нютой Федермессер проблемы оказания паллиативной помощи, в том числе обезболивание, инфраструктуру, кадры, отсутствие стандартов и протоколов.

"Вы несколько раз ставили вопросы достаточно чувствительные... есть очень чувствительные вопросы, например, проблема лекарственных препаратов обезболивающих для детей. И несколько других вопросов ставили. Давайте поговорим о том, что, как вы считаете, на что нужно дополнительное внимание", - предложил В.Путин на встрече с Н.Федермессер.

Она начала с обсуждения темы доступности обезболивающих.

По ее словам, деньги на это выделяются, лекарства есть, но врачи не выписывают медикаменты. "Обезболивание не назначается не потому, что его нет в аптеках", - сказала она.

Как пояснила Н.Федермессер, врачи не выписывают эти лекарства, и среди причин это 228.2 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств, психотропных веществ и содержащих их растений). "Это статья - страшная штука для врачей, потому что любая ошибка... - это уголовное преступление", - рассказала она.

Н.Федермессер считает, что декриминализация этой статьи поможет справиться с проблемой. "Это послужило бы толчком", - сказала она.

Кроме того, сейчас, по ее словам, не разделены понятия пропаганды и информирования населения об обезболивании.

Среди других проблем Н.Федермессер назвала отсутствие стандартов и протоколов для оказания паллиативной помощи, которые пока только разрабатываются.

В.Путин на встрече с Н.Федермессер рассказал, что хотел посетить хоспис в Поречье, но не сможет из-за погоды, поэтому попросил отправиться туда вице-премьера и первого замглавы администрации.

Учредитель фонда рассказала, что в хосписе уже многое сделано.

"Там еще нужно очень многое сделать. Я, к сожалению, не могу туда попасть из-за погоды, но я знаю ситуацию. Туда я попросил съездить (Татьяну) Голикову и (Сергея) Кириенко", - сказал В.Путин. С.Кириенко, в свою очередь, сообщил, что отправится туда на машине сразу после этой встречи и повезет с собой подарки от президента.

На днях министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что все россияне смогут получать обезболивание, в том числе наркотическое, это прописано в новом законопроекте о паллиативной помощи, заявила.

"Правительство одобрило новый законопроект о паллиативной медпомощи, вносящий изменения в закон об основах охраны здоровья. Он внесен в Думу. В нем прописано право каждого человека на обезболивание, включая все возможные средства - сильнодействующие, наркотические лекарственные препараты", - сказала В.Скворцова, выступая 8 декабря на съезде "Единой России".

По ее словам, в законопроекте также идёт речь о возможности проведения паллиативной помощи в стационаре, амбулатории, на дому, обеспечивается комплексный подход с социальным уходом, социальной поддержкой и психологической помощью.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ФЕДЕРМЕССЕР, ОБЕЗБОЛИВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]