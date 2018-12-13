Пресс-релиз

18 декабря в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) пройдут семинар Учебно-методического центра русского языка РИКЦ и мастер-класс для преподавателей и учащихся на тему «Риторика – культура речи – ораторское мастерство: теория – практика – обучение».

Начало – в 16:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов