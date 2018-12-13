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Внешняя политика 13.12.2018 18:03

Главы МИД Азербайджана и Молдовы отмечают наличие возможностей для развития сотрудничества в сфере логистики

Главы МИД Азербайджана и Молдовы Эльмар Мамедъяров и Тудор Ульяновски обсудили в четверг в Баку политико-дипломатические вопросы.

«Э.Мамедъяров и Т.Ульяновски провели обмен мнениями по политико-дипломатическим вопросам и международному и региональному сотрудничеству»,- сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Собеседники обсудили проведение очередного заседания совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству с целью вывода на более качественный уровень торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами.

«Министры отметили наличие благоприятных возможностей для развития сотрудничества в сфере логистики, промышленности, энергетики и транспорта»,- говорится в сообщении.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы по расширению договорно-правовой базы между Азербайджаном и Молдовой.

Ф.Исазаде

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Тэги: МОЛДОВА, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]