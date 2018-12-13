Главы МИД Азербайджана и Молдовы отмечают наличие возможностей для развития сотрудничества в сфере логистики

Главы МИД Азербайджана и Молдовы Эльмар Мамедъяров и Тудор Ульяновски обсудили в четверг в Баку политико-дипломатические вопросы.
«Э.Мамедъяров и Т.Ульяновски провели обмен мнениями по политико-дипломатическим вопросам и международному и региональному сотрудничеству»,- сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
Собеседники обсудили проведение очередного заседания совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству с целью вывода на более качественный уровень торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами.
«Министры отметили наличие благоприятных возможностей для развития сотрудничества в сфере логистики, промышленности, энергетики и транспорта»,- говорится в сообщении.
В ходе встречи также были обсуждены вопросы по расширению договорно-правовой базы между Азербайджаном и Молдовой.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»