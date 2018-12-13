Мэй признала, что не ждет прорыва по Brexit от саммита ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не ожидает незамедлительного прорыва по Brexit по итогам двухдневной встречи лидеров ЕС, сообщает телеканал "Скай ньюс".
"Я не ожидаю незамедлительного прорыва, но я надеюсь, что мы сможем начать работу так быстро, как это возможно, по необходимым гарантиям", - сказала Т.Мэй.
Она отметила, что понимает обеспокоенность, связанную с соглашением по выходу Великобритании из ЕС, и намерена рассказать о ней европейским партнерам.
Премьер заявила, что ей известно об обсуждении в ЕС возможности Brexit без сделки. По словам Т.Мэй, ее обсуждает и правительство Великобритании, но лучшем вариантом для обеих сторон станет выход Великобритании из ЕС с обговоренными условиями, считает британский премьер.
Также Т.Мэй рассказала, что она была бы рада возглавить Консервативную партию на всеобщих выборах в Великобритании в 2022 году, но партия хотела бы участвовать в выборах уже с новым лидером.
"Я говорила, что я была бы рада иметь возможность привести Консервативную партию к следующим всеобщим выборам. Но я считаю правильным мнение партии, предпочитающей пойти на выборы с новым лидером", - сказала Т.Мэй.
В Брюсселе 13-14 декабря проходит двухдневный саммит ЕС, одной из тем которой станет Brexit. За день до саммита, Т.Мэй выстояла в голосовании о доверии Консервативной партии.
Халаф Халафов назначен руководителем аппарата Кабинета министров Азербайджана
Лавров заявил, что РФ хочет продолжать содействовать прямому диалогу между Баку и Ереваном
Министр обороны Азербайджана встретился с личным представителем действующего председателя ОБСЕ
Нефть перешла к росту на данных о сокращении запасов в Кушинге, Brent у $60 за баррель
За 9 месяцев 2018 года Азербайджан и Казахстан увеличили товарооборот на 66% -министр
Азербайджан обеспечил поставки электроэнергии в РФ связи с аварией на ЛЭП
ГААД получит 18,2 млн манатов на строительство автодороги в Нефтчалинском районе
Президент Алиев принял участие в открытии Центра молодежи в Баку
Азербайджан посредством Travel Consul Agency Network Worldwide откроет в 6 странах турпредставительства
ИВ Хачмаза направит около 540 тыс. манатов на ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Исмаиллинского района направит около 4,4 млн манатов на строительство детсада и жилого здания
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 110 населенных пунктов
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»