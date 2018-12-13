Мэй признала, что не ждет прорыва по Brexit от саммита ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не ожидает незамедлительного прорыва по Brexit по итогам двухдневной встречи лидеров ЕС, сообщает телеканал "Скай ньюс".

"Я не ожидаю незамедлительного прорыва, но я надеюсь, что мы сможем начать работу так быстро, как это возможно, по необходимым гарантиям", - сказала Т.Мэй.

Она отметила, что понимает обеспокоенность, связанную с соглашением по выходу Великобритании из ЕС, и намерена рассказать о ней европейским партнерам.

Премьер заявила, что ей известно об обсуждении в ЕС возможности Brexit без сделки. По словам Т.Мэй, ее обсуждает и правительство Великобритании, но лучшем вариантом для обеих сторон станет выход Великобритании из ЕС с обговоренными условиями, считает британский премьер.

Также Т.Мэй рассказала, что она была бы рада возглавить Консервативную партию на всеобщих выборах в Великобритании в 2022 году, но партия хотела бы участвовать в выборах уже с новым лидером.

"Я говорила, что я была бы рада иметь возможность привести Консервативную партию к следующим всеобщим выборам. Но я считаю правильным мнение партии, предпочитающей пойти на выборы с новым лидером", - сказала Т.Мэй.

В Брюсселе 13-14 декабря проходит двухдневный саммит ЕС, одной из тем которой станет Brexit. За день до саммита, Т.Мэй выстояла в голосовании о доверии Консервативной партии.