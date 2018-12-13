Президент отозвал посла Азербайджана и Индонезии, Тимор-Лесте и Филиппинах

Президент Ильхам Алиев отозвал Тамерлана Гараева с должности посла Азербайджана в Индонезии, Тимор-Лесте, Филиппинах, постоянного представителя от республики в ASEAN.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков