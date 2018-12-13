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Внешняя политика 13.12.2018 18:30

Президент отозвал посла Азербайджана и Индонезии, Тимор-Лесте и Филиппинах

Президент Ильхам Алиев отозвал Тамерлана Гараева с должности посла Азербайджана в Индонезии, Тимор-Лесте, Филиппинах, постоянного представителя от республики в ASEAN.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПОСОЛ, ОТЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]