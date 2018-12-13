Азербайджан обеспечил поставки электроэнергии в РФ связи с аварией на ЛЭП

В связи с аварией, произошедшей в энергосистеме России 12 декабря в частности на ЛЭП Артем-Махачкала, Азербайджан обеспечил подачу электроэнергии на Дагестанский энергоузел, сообщает ОАО «Азерэнержи».

«12 декабря с 8:52 до 20:51 в связи с аварией, произошедшей в энергосистеме России в частности на ЛЭП Артем-Махачкала, Азербайджан обеспечил подачу электроэнергии на Дагестанский энергоузел. Мощность поставляемой электроэнергии составила 140-160 Мвт»,- сообщает «Азерэнержи».

В ОАО также сообщили, что поставки электроэнергии в Россию осуществлялись в рамках подписанного соглашения «Взаимопомощь при аварийных ситуациях».

«В целом в раках данного соглашения в течение июля-ноября текущего года из России в Азербайджан поставлено 16,4 млн Квт/ч электроэнергии, из Азербайджана в Россию - 32,4 млн Квт/ч",- отметили в ведомстве.

Б.Рустамбеков