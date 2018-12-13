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Дальнее зарубежье 13.12.2018 19:22

ЕЦБ ожидает евро по $1,14 в 2019-2021 гг., цену Brent - $67,5 за баррель в 2019 г.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) обновил прогнозы относительно курса евро и цен на нефть марки Brent на ближайшее время.

Как сообщается в прогнозе ЕЦБ, руководство центробанка исходит из того, что курс евро в этом году будет находиться в районе $1,18, опустится до $1,14 в 2019 году и будет оставаться около этой отметки следующие два года.

Нефть Brent, по оценке аналитиков банка, в среднем будет стоить $71,8 за баррель по итогам 2018 года. Затем ожидается постепенное уменьшение цен до $67,5 за баррель в следующем году, $66,8 за баррель в 2020 году и $65,9 за баррель в 2021 году

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Тэги: ЕВРОПА, ВАЛЮТА, НЕФТЬ, ПРОГНОЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]