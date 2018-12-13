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Карабахский конфликт 13.12.2018 19:37

Лавров заявил, что РФ хочет продолжать содействовать прямому диалогу между Баку и Ереваном

Москва намерена продолжить содействие в налаживании прямого диалога между Баку и Ереваном, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы хотим продолжать содействовать прямому диалогу между Баку и Ереваном по урегулированию нагорно-карабахского конфликта", - сказал С.Лавров на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Мы хотим, чтобы оно состоялось", - добавил министр.

С.Лавров также отметил, что Россия и в национальном качестве, и в качестве сопредседателя минской "тройки" ОБСЕ (наряду с США и Францией - ИФ), "будет делать все, чтобы способствовать достижению этой цели".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]