Лавров заявил, что РФ хочет продолжать содействовать прямому диалогу между Баку и Ереваном

Москва намерена продолжить содействие в налаживании прямого диалога между Баку и Ереваном, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы хотим продолжать содействовать прямому диалогу между Баку и Ереваном по урегулированию нагорно-карабахского конфликта", - сказал С.Лавров на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Мы хотим, чтобы оно состоялось", - добавил министр.

С.Лавров также отметил, что Россия и в национальном качестве, и в качестве сопредседателя минской "тройки" ОБСЕ (наряду с США и Францией - ИФ), "будет делать все, чтобы способствовать достижению этой цели".