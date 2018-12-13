Лавров заявил, что РФ хочет продолжать содействовать прямому диалогу между Баку и Ереваном

Москва намерена продолжить содействие в налаживании прямого диалога между Баку и Ереваном, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы хотим продолжать содействовать прямому диалогу между Баку и Ереваном по урегулированию нагорно-карабахского конфликта", - сказал С.Лавров на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Мы хотим, чтобы оно состоялось", - добавил министр.
С.Лавров также отметил, что Россия и в национальном качестве, и в качестве сопредседателя минской "тройки" ОБСЕ (наряду с США и Францией - ИФ), "будет делать все, чтобы способствовать достижению этой цели".
Нефть перешла к росту на данных о сокращении запасов в Кушинге, Brent у $60 за баррель
За 9 месяцев 2018 года Азербайджан и Казахстан увеличили товарооборот на 66% -министр
Азербайджан обеспечил поставки электроэнергии в РФ связи с аварией на ЛЭП
ГААД получит 18,2 млн манатов на строительство автодороги в Нефтчалинском районе
Президент Алиев принял участие в открытии Центра молодежи в Баку
Азербайджан посредством Travel Consul Agency Network Worldwide откроет в 6 странах турпредставительства
ИВ Хачмаза направит около 540 тыс. манатов на ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Исмаиллинского района направит около 4,4 млн манатов на строительство детсада и жилого здания
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 110 населенных пунктов
Макрон считает гнев французов против власти справедливым, займется реформами
РФ торгует с африканскими странами оружием и энергоносителями в обмен на поддержку в ООН - Болтон
60% жителей Молдавии выступают против присоединения страны к НАТО - опрос
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»